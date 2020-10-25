陳同佳案 港女命案被害人潘曉穎母親與港警會面稱告吹

2018年在台灣殺害同行女友而惹起軒然大波的20歲香港青年陳同佳，2019年10月23日洗錢及盜用信用卡罪名刑滿出獄。資料照片

震撼多時的陳同佳案，港女命案被害人潘曉穎母親的中間人表示，今天的會面因港警不理睬她所提出的要求而告吹。潘曉穎母親提出的要求，包括今天會面坐下來與台方協商解決陳同佳投案事宜以及會見她的警員要有足夠權力代表香港警方作決定等兩點。雙方原定會面時間是今天上午香港時間11點。消息未提香港警方回應。

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據中央社今天引述香港電台消息，由於港警遲未回應港女命案被害人潘曉穎母親所提2點要求，25日會面確定告吹。港女命案被害人潘曉穎母親的中間人表示，今天的會面因港警不理睬她所提出的要求而告吹。台灣陸委會對此稱沒有評論，但再次呼籲港府應務實回應台灣提出的司法互助請求。

涉嫌殺害潘曉穎的港男陳同佳出獄已滿一年，迄今仍未履行來台投案的承諾。潘曉穎母親近日力促陳同佳赴台投案，她23日表示願當中間人促成港、台警方會面，並證實港警已邀請她25日上午11時會面。

不過，由於香港警方未回復潘母提出實質協商陳同佳赴台投案的要求，會面取消。

消息說，港警與潘母會面告吹，台灣陸委會再籲回應司法互助。台灣大陸委員會以書面形式應詢表示，“沒有評論”，但再次呼籲港府，務實回應台灣早先提出的司法互助請求，協助早日將犯嫌繩之以法，體現司法正義。陸委會也重申，本案涉及台港雙方管轄權及相關公權力的行使，必須由台港雙方政府談好相關事宜，才有陳同佳來台入境問題。

中央社引述香港電台說，港女命案被害人潘曉穎母親的中間人表示，由於香港警方遲遲沒有回應潘母提出的2點要求，今天上午的會面確定因港警的不理不睬而告吹。

涉嫌殺害潘曉穎的港男陳同佳出獄已滿一年，迄今仍未履行來台投案的承諾。潘曉穎母親近日力促陳同佳赴台投案，她23日表示願當中間人促成港、台警方會面，並證實港警已邀請她25日上午11時會面。潘曉穎母親並表示，希望港警今天上午會面前應回復2點要求，不然只是“作秀”。首先，今天會面坐下來與台方協商解決陳同佳投案事宜；其次，會見她的警員要有足夠權力代表香港警方作決定。

不過該台引述潘曉穎母親的中間人表示，由於截至今天上午10時30分，香港警方仍未回復潘母的要求以示誠意，上午會面將會告吹。

據該報道，除了2點要求，潘曉穎母親還說，警方表示可取回的女兒遺物，可能關乎陳同佳在台牽涉的命案，因此決定暫時不會取回，並要求警方代為保管，儘快與台灣警方進行刑偵移交資料。