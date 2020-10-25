韓國說在韓醫保受益外國人中七成是中國人

韓國國民健康保險公團的一份調查資料顯示，近5年半，在韓國享受醫保待遇的外國人中，中國人佔比超過七成，領取保險金超過2.4萬億韓元（約合人民幣14.057億元）。韓國稱將完善機制，規範外國人在韓國享受醫保的條件與檢查。

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據韓聯社今天引述一項調查稱：在韓醫保受益外國人中七成是中國人。該報告顯示，從2015年到今年6月，支付額排名前二十名國家的公民共領取健康保險金3.4422萬億韓元。同期，外國人虛報冒領的規模達到316億韓元，但只有五成被收回。

具體來看，中國人領取的健康保險金規模最大，佔整體的71.6%，為2.4641萬億韓元。其後依次是越南（2153億韓元）、美國（1832億韓元）。同期，共33.1384萬名外國人借用、盜用健康保險證或領取資格過期後非法領取保險金，規模達到316億韓元。其中，僅161.14億韓元被收回，佔全部金額的51.7%。

據該報道說，國會保健福祉委員會所屬的過敏力量黨議員姜起潤表示，部分外國人以治療為目的入境，在境內享受醫療消費的保險優惠後立即出國，或短期停留申領到健康險補貼後回國的情況正在發生，因此有必要制定居住期等限制。