拒澳煤之際 中國大批進口美國及拉美原油

數據顯示，9月中國自美國原油進口增至紀錄高位，同時巴西一躍成為中國的第三大原油供應國。與此同時，澳大利亞對中國煤炭出口9月創出了年內最低水平。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社今天報道說，中國9月對美國原油進口創紀錄，巴西躍升為中國第三大供應國。中國海關總署數據顯示，美國9月對中國原油出口激增至390萬噸，因受低油價以及中美貿易協議的刺激。這刷新了7月創下的前紀錄高位367萬噸，也較上年同期增長一倍有餘。

自巴西進口原油達到449萬噸，大大高於上年同期的296萬噸。巴西取代伊拉克成為對中國的第三大供應國，伊拉克跌至第五，美國居第四。中國1-9月進口巴西原油3,369萬噸，較上年同期增加15.6%。巴西國家石油公司(Petrobras)在7月時稱，該國石油出口的70%為面向中國。

根據路孚特的貿易數據，預計中國在10-11月期間將收到約621萬噸美國原油。

數據顯示，沙特阿拉伯上月重新奪回對中國最大石油出口國的地位，之前兩個月一直屈居俄羅斯之後。中國自沙特進口原油778萬噸，相當於189萬桶/日，高於8月時的124萬桶/日。根據路透社計算，俄羅斯上月對中國出口原油748萬噸，合182萬桶/日，較上年同期增加18.6%，比8月高出32.8%。不過，今年1-9月，俄羅斯仍以總計6,462萬噸的供應量佔據對中國出口國的榜首，較上年同期高出16%。沙特出口6,357萬噸，較上年同期增加6.5%。

據路透社說，中國1-9月原油進口激增13%，因煉廠加大生產以滿足經濟在疫情後迅速復蘇的需求，同時油價低廉也讓庫存以創紀錄的速度上升。

據聯合早報今天引述消息說，9月份澳大利亞對華煤炭出口創出了年內最低水平，而在此之前，中國自澳煤炭進口已經因為進口配額的收緊而出現了普遍下降。北京因與堪培拉關係緊張而於本月下令暫停澳煤進口後，進口量可能還會進一步減少。中澳兩國關係的惡化也已導致澳大利亞對華農產品出口受限。蒙古當月取代澳大利亞成為了中國的最大煤炭供應國。