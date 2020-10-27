韓戰誰先動手？美國給習上課 韓國人更較真

北京今年高調舉行抗美援朝70周年紀念大會，習近平更發表強硬談話，稱韓戰為“美國帝國主義侵略”挑起的戰爭。這之後，美國韓國的外交部門提出自己的版本，北京外交官反駁，之後遭韓國民間吐槽。

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習近平稱韓戰為“美國帝國主義侵略”挑起的戰爭，這被外界公認為在中美關係緊張之際加強對內宣傳激勵士氣的需要。雖是中國領導人的政治需要，別國不必認真，但美國韓國的外交官卻先後要給中國領導人上上歷史課，以正視聽。

美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）在美國時間24日透過推特發文說：事實是1950年6月25日，北韓在毛澤東支持下侵略了南韓，當自由主義國家反擊，中國共產黨更派出成千上萬的部隊，因此才爆發韓戰。

韓中雙方對韓戰歷史的表述不同，引發熱議後，韓國外長康京和26日回應媒體質詢時回答說：“聯合國安全理事會過去決議中已明示，韓戰是因北韓南侵引發；從我們的立場來說是如此。”

據中央社報道：中國共青團從25日晚間也緊跟不放，在微博官方帳號以問答方式發文，題目是：朝鮮（北韓）戰爭是朝鮮侵略韓國（南韓）嗎？文中說：答案是“不”，並稱南北韓當時皆宣稱對整個朝鮮半島擁有主權，所以韓戰是“一個國家的內戰”。

韓聯社27日以“詭辯”為題報導：中共青年團日前在社群媒體發文，指韓戰並非北韓侵略南韓，而是一個國家內的內戰。

韓聯社記者還在中國外交部例行記者會上詢問發言人汪文斌，是否同意共青團的說法，汪文斌並未直接回答，但表示“韓戰本來就是在朝鮮半島南北雙方之間發生的，屬於內戰”。

汪文斌還批美國國務院發言人歐塔加斯的說法是“與事實不同，完全是謊言。”他強調韓戰雖是起因於內戰，但是因為美國介入才擴大為戰爭。

韓國電視台JTBC實地走訪於中國人民革命軍事博物館舉辦的紀念展覽時指出，展中完全未提到北韓先發動侵略的事實。

北京對韓戰歷史是美國侵略引發的說法也引起韓國民眾不滿，有人在總統府青瓦台國民請願問政平台上發起連署，要求限制“歪曲歷史”的中國籍藝人在韓國活動。指的是在微博上轉發符合北京版本的“紀念志願軍抗美援朝出國作戰70週年”內容的幾個中國籍藝人。