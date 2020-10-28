任正非：華為今天的困難，是設計出來的芯片國內基礎工業造不出來

中國電訊巨頭華為創始人任正非9月14-18日訪問北京大學、清華大學、中國科學院等學校與部分科學家、學生代表座談時的發言，題為《向上捅破天，向下紮到根》在10月27日經華為“心聲社區”對外公布。演講中，任正非表示，中國今天的科研狀況很像二戰前的美國。他說，“二戰前50年時間，儘管美國產業已經領先全球，但在科研上充滿功利主義，不重視基礎研究、基礎教育，大量依賴歐洲的燈塔照耀，利用歐洲的基礎研究成果，發展短、平、快的產業。”

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任正非說，“習主席在與科學家座談會講了，基礎教育、基礎研究、基礎理論、基礎工業，也講了科學家的好奇心驅動。國家不僅要重視科學理論、工程技術的研究，也要重視一些不以應用為目的的純研究。不然我們怎麼能向上捅破天呢？我們這麼大的經濟總量，允許一部分人是‘梵高’應該是可以的。”他談到，“我國的經濟總量這麼大，這麼大的一棵樹，根不強是不行的，不紮到根，樹是不穩的，萬一刮颱風呢？我們擰開水龍頭就出水的短、平、快的經濟發展模式是不可持續的。我國的基礎工業還是不強的，小小一滴膠，就制約一個國家的故事，我們已經看到了，這是分子工程，是高科技中的高科技。而這幾千種膠、研磨劑、特種氣體……，都是高科技中的高科技，我國現在還基本達不到，很多種技術一年的需求量只有幾千萬美元、幾百萬美元甚至更少，試看泡沫經濟下有幾個公司肯幹這種事。缺一種就會卡了一個國家的脖子。”

任正非稱，“過河需要船和橋，我們有了很好的科學目標，過河的船夫就是人才，人才來自教育，因此，國家的發展根本在教育。我們振興中華，不是靠口號，而是要靠‘船’和‘橋’。我國每年有七、八百萬大學生畢業，加上中專生大約有一千萬，聰明人很多，如果允許差別化的教育，就是奼紫嫣紅。”他說，“一二一，齊步走，同質化就缺少活力，就不易產生天才。世界有一個喬布斯就改變了移動互聯網。差異化就容易產生尖子，政策要支持少數人因材施教。同時，也要重視農村教育，現在有些種田能手、養豬狀元，如果他們過去有機會受到系統教育，也許就能成為精英、天才。早期中國共產黨的領袖大多來自農村，毛澤東、粟裕……。”他續稱，“我們今天的農村孩子中，怎麼知道不會有明天的愛因斯坦呢？深圳很重視中小學教育，全國達到深圳的水平可能有一些困難。但如果國家每年給邊遠地區一些經費，讓窮孩子每天能吃上二兩肉，也許比修些大房子強，房子總會舊的，孩子總會成為博士的，而且他們會更忠於祖國。那麼二、三十年後，我們的創新能力就大幅度增強，與美國的差距會適當縮小。沒有創新是支撐不了我們這麼大的經濟總量持續發展的。”

任正非強調，“在科學、技術、工程領域，不同人才選擇不同的方向，充分發揮每個人的才智。多學科交叉突破會更有可能，橫向融合創新才能形成顛覆性的效果；科學、技術、工程垂直打通才會形成能力，真正落實創新驅動發展的理念。因此合作交流越來越重要，當然，大學還是應偏科學理論，偏重發現；企業偏重技術、工程，偏重發明，結合起來，力量才會更強大。”他談到，“美國是世界上最強大的科技國家，特別是在吸引全球優秀人才上，有特別獨到的優勢。我們今天的科研狀況很像二戰前的美國，二戰前50年時間，儘管美國產業已經領先全球，但在科研上充滿功利主義，不重視基礎研究、基礎教育，大量依賴歐洲的燈塔照耀，利用歐洲的基礎研究成果，發展短、平、快的產業。”

任正非提出，“美國經過幾十年的實踐，上世紀九十年代，美國普林斯頓大學的唐納德·斯托克斯1997年在‘基礎科學與技術創新：巴斯德象限’中，強調美國不僅需要純技術研究，即波爾象限，也要純應用開發的愛迪生象限，更強調應用驅動的基礎科學研究。理論上遙遙領先，又與應用結合，這樣既拓展了科學認知，又能創造價值。”他認為，“和平需要實力相當才可獲取，祥林嫂式的和平是不存在的。美國的科技發展史就是一面鏡子，我們以此來反思我國的科技發展戰略的系統性、科學性。學人之長，長自己之力。”

任正非稱，“現在美國主張中美科技脫鉤，美國是因為開放才走到今天的強大，封閉會重返落後的。清華張鈸教授講，美國越講脫鉤，我們越要高舉科學無國界，堅持開放和國際化。科學是對客觀規律的認識，真理只有一個，不存在東方科學、西方科學。論文都會公開發表，可以查詢的，我們要站在前人的肩膀上，摸到上帝的腳。我們要堅持向一切先進學習，封閉是不會成功的。華為今天遇到的困難，不是依託全球化平台，在戰略方向上壓上重兵產生突破，而有什麼錯誤。而是我們設計的先進芯片，國內的基礎工業還造不出來，我們不可能又做產品，又去製造芯片。”他說，“就如我們缺糧，不能自己種稻子一樣。技術創新它是可以依據理論，獨立設計、發明出來的。就如汽車，都是四個輪子，車都不一樣。理論是可以在網上看到的，是大江、大洋、大山阻隔不了的。”

任正非表示，“科學發現、技術創新中最主要的是寬容。”他指出，“急功近利只有戲劇作家，才會寫出科學家既會彈鋼琴又會魔術般地出成果。我們要耐得住科學家的寂寞與無奈。”他稱，“我們只有尊重歷史，才會英雄輩出。只有承認科學的歷史觀，才會有科學的發展觀。我們今天受到百年未聞的打壓及圍剿，20萬員工的忘我奮鬥，正在挽救公司的存亡，如果我們還有可能勝利的一天，我們不要忘了千萬奮鬥的英雄，各級幹部部門要作好記錄工作，追溯英雄，是為了產生更多的英雄。英雄是平凡人，不要忘記他們。忘記就意味着背叛。”他稱，“我們處在一個最好的時代，我們的年青人又如此活躍，我們的國家一定充滿希望。同學們快快起來，擔負起天下的興亡。你們今天桃李芬芳，明天是社會的棟樑。你們是早上八、九點鐘的太陽，希望寄託在你們身上。”

據路透社報道，上周五，保加利亞與美國簽署了一份關於5G移動通信網絡安全的聲明，美方官員們表示，該聲明將確保受保護和清潔的通信。此前，美國國務卿蓬佩奧在上周三宣布，超過40個國家已經加入了美國領導的清潔網絡倡議，5G移動網絡的國際安全形勢因此大為改觀。他稱，超過25個歐盟和北約國家現在是美國倡導的清潔網絡的成員，更多的國家隨後也將加盟，這些國家承諾只會使用值得信賴的通信設備商。他還說，美國邀請全世界熱愛自由的國家加入目前超過40個國家和50家電信公司組成的清潔網絡。華盛頓早先發布凈網行動，要在電信運營商、移動應用程序、應用程序商店、網絡雲服務和海底電纜五大領域全面清除“不受信任的”中國設備和技術產品，並呼籲各國相應。