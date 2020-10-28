美國逮捕五名中國“獵狐行動”特工

美國當局周三逮捕五名中國“特工”，他們被指涉嫌在美國境內為中國政府非法進行“獵狐行動”，他們被指以“反腐”名義，對反對中共的在美中國公民進行監控、騷擾，並脅迫他們返回中國。

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美國司法部助理部長約翰·德默斯周三對媒體表示，美國司法部共對“八名為中國政府進行非法警察行動的特工”提出起訴，其中五人已分別在新澤西州、紐約與加利福尼亞州被捕，另外三人仍然可能還在中國。

這位助理部長表示，今天的起訴行動改變中國的“獵狐行動”，獵人成為獵物，追捕者被追捕。這些非法為中國政府執行任務的被告將面臨入獄的前景。

美國政府指控八人作為中國政府非法代理人在美國行動，其中六人還面臨共謀跨州和國際跟蹤相關指控。約翰·德默斯指控中國並未如負責任的國家一樣與美國當局合作，而是訴諸法外手段從事未經授權的秘密執法行動，派遣所謂“獵狐行動”執行者入境美國，監視並採取恐嚇等手段，脅迫被中國政府指控的逃犯返回中國。

美國司法部表示，一些被中國政府指控的逃犯或許涉嫌他們所指控的貪腐行為，但大部分卻是習近平政權的反對者，異議人士以及批評中國政府的人士。

據報道，中國公安部負責執行北京當局指定的”獵狐行動“，外界一直懷疑這一名義上是為了追捕逃亡境外的中國貪官的行動，實際目的是為了打擊當局的反對者。

美國司法部起訴書披露的一個隱去受害人姓名的細節是，”獵狐行動“執行者為搜捕”獵狐“不惜任何手段，或安排涉事人父親來到美國，以達到為其逃亡在美的兒子定點的目的；或者向涉事人寄去其成年女兒的視頻施壓，並寄去具有威脅性質的信息。

美國司法部還指控被告除自己在美國境內從事非法行為外，還帶領中國官員進入美國領土進行這一類非法行為。