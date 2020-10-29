尼斯恐襲案：馬克龍稱捍衛法蘭西自由價值毫不妥協 歐美各國強烈譴責恐襲

法國南部城市尼斯教堂周四發生伊斯蘭恐襲案，造成3人死亡，馬克龍呼籲全國團結""捍衛法蘭西自由價值毫不妥協"。歐美各國紛紛譴責這起恐襲事件，歐盟呼籲各宗教信仰間建立對話。美國總統特朗普表示，這些極端伊斯蘭恐怖襲擊必須立即停止。

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法新社消息，襲擊事件發生在周四上午，一名男子在尼斯聖母大教堂附近持刀殺死三人，其中一名女死者被斬首，另外數人受傷。死者中包括一名神職人員。襲擊者犯案和被捕時多次高叫"真主偉大"， 警方初步認定襲擊者是單獨行兇。這名21歲嫌犯已被警方拘捕，他是突尼斯人，最近從意大利入境法國。反恐部門已展開調查。這次是法國兩個月內第三起襲擊事件。

馬克龍事發後立即前往視察表示"這是對法國進行的攻擊"。馬克龍譴責這起"恐怖主義襲擊"表示，將採取新的措施加強反恐。馬克龍呼籲法國民眾保持團結，"捍衛法蘭西自由價值毫不妥協"。他說，我們要捍衛法蘭西價值觀，特別是信仰與否的自由。馬克龍並表示，法國將大幅增加參加國內反恐行動的軍人數目，並提高反恐安全警戒級別至最高，以應對恐怖主義威脅。在天主教萬聖節期間，巡邏軍人數目將從3000人增至7000，特別加強文化及宗教場所的安全保衛。

另外，法國總理卡斯泰宣布, 全國安全警戒級別提高至最高級，他強調政府將堅定不移應對襲擊。

歐美各國紛紛譴責伊斯蘭恐怖襲擊。

歐盟27國嚴詞譴責尼斯持刀砍人事件，支持法國並呼籲各宗教間展開對話。

梵蒂岡譴責襲擊，指恐怖主義和暴力永遠不能接受。教皇方濟各為死難者祈禱，祈求終止暴力。

美國總統特朗普在推特上發文表示"與法國同在"，特朗普表示，這些極端伊斯蘭恐怖襲擊必須立即停止。他說，在這場鬥爭中，美國站在最傳統盟友一邊。

聯合國秘書長古特雷斯也譴責這起襲擊事件並重申，聯合國對法國政府及人民的支持。

針對法國近來接連發生與宗教有關的暴力襲擊，以及在穆斯林國家引發抗議，聯合國不同文明聯盟高級代表米格爾·莫拉蒂諾斯（Miguel Ángel Moratinos）周四發表聲明指出，侮辱宗教和神聖的宗教象徵導致社會分化和分裂。他呼籲人們相互尊重所有的宗教和信仰。 莫拉蒂諾斯表示，描繪先知穆罕默德的諷刺漫畫引起了越來越多的緊張局勢和不容忍的事例，他對此深表關注。

莫拉蒂諾斯指出，宗教或信仰自由與言論自由是植根於《世界人權宣言》相互依存、相互關聯和相互加強的權利。言論自由應充分尊重所有宗教的信仰和信條。他重申，不能也不應將暴力行為與任何宗教、國籍、文明或族裔群體相關聯。同時，對基於宗教或信仰的不容忍行為，暴力永遠不可以而且也不應是合理或可接受的回應。 莫拉蒂諾斯回顧了“聯合國反對仇恨言論的行動和戰略計畫”。這一計畫為打擊仇恨言論、種族主義和歧視提供了指導。他強調，解決仇恨言論並不意味着限制或禁止言論自由。這意味着要防止仇恨言論升級為更危險的事情，尤其是煽動歧視、敵對和暴力行為，這是國際法所禁止的。