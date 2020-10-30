土耳其西部愛琴海發生7級強震 至少14人死亡

土耳其西部伊茲密爾省愛琴海地區周五發生規模7.0級強震，造成14人死亡，近500人受傷。法新社消息，到周五晚間，救護人員在廢墟中找尋生還者。

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地震發生在當地周五下午，美國地質勘探局檢測到7級強度，希臘也感到震動。震中位於在塞費里希薩爾區大約17公里，震源深度大約16公里。土耳其伊茲密爾有超過10座建築物倒塌，已有數十人在瓦礫堆獲救。塞費里希薩爾在內至少3個區的災情最嚴重。土耳其愛琴海岸和馬爾馬拉海地區都有感，包括伊斯坦布爾。

報導指出，地震發生時，建物至少搖晃15秒。地震後發生小型海嘯衝擊塞費里希薩爾的街道。

土耳其與關係陷入緊張的希臘摒棄前嫌，表示必要時將相互提供幫助，應對此次地震災害。

土耳其災害與應變管理署表示，地震造成的損害是災難性的。至少12人死亡，其中1名死者因地震引發的"小規模海嘯"溺水而死。上傳社群媒體的影片可以看到地震後街道湧入大量海水。

報導指出，伊茲密爾省塞費里希薩爾（Seferihisar），水高約1公尺。省長考謝爾（Yavuz Selim Kosger）表示，已從瓦礫堆下救出70人。

地震發生第一時間的電視畫面可以看到巿區多處地點出現建物倒塌而引發的漫天煙塵。伊茲米密巿長索耶（Tunc Soyer）表示，近20棟建物完全倒塌。

土耳其位處多條活躍斷層線上，是全球地震活動最頻繁的國家之一。1999年8月17日西北部伊茲米特（Izmit）發生規模7.4強震，造成約1萬8000人死亡、4萬3000人受傷，是土耳其自1939年以來傷亡最慘重的災難。