攜帶“有嚴重政治問題的書刊”入境 長沙原常務副市長陳澤琿被除黨籍

中國湖南省紀委省監委官網10月29日發布消息稱，長沙市委原常委、市政府原常務副市長陳澤琿被開除黨籍；取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

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通報稱，“經查，陳澤琿違反政治紀律，私自從國（境）外購買、攜帶有嚴重政治問題的書刊入境並長期閱看、私藏，與他人串供，銷毀、轉移涉案證據材料，對抗組織審查；違反中央八項規定精神和廉潔紀律，違規收受禮金；違反組織紀律，不如實報告個人有關事項，通過年齡造假為本人謀取任職方面的利益；違反廉潔紀律，違規從事營利活動；違法佔用農用土地建私房；利用職務上的便利，在工程項目承攬、解決土地閑置問題、減免土地使用稅費、申請銀行貸款等方面為他人謀取利益並非法收受財物，數額特別巨大，涉嫌受賄犯罪。”

有媒體26日報道稱，陳澤琿被指涉嫌受賄一案，由湖南省監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，湖南省人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對陳澤琿決定逮捕。案件正在進一步辦理中。據官方資料顯示，陳澤琿，男，漢族，1957年10月出生。他在2006年9月至2011年10月間曾任長沙市委常委、宣傳部部長，此後歷任長沙市委常委、副市長，長沙市委常委、常務副市長，後於2017年12月退休。據悉，在陳澤琿之前已有多名牽涉到“問題境外書刊”的中共黨員領導幹部被通報處理。

例如，2018年9月，貴州省委原常委、省政府原副省長王曉光的雙開通報提到，王曉光違反政治紀律和政治規矩，政治信仰缺失，熱衷於閱看有“嚴重政治問題”的境外書刊。2018年12月，重慶市紀委監委消息稱，豐都縣國土房管局原黨組書記、局長李強華嚴重違紀違法被雙開。經查，李強華違反政治紀律，閱看有“嚴重政治問題”的境外書刊。同年，重慶渝北區委原常委吳德華的相關案情報告提到，孫政才案發後，吳德華怕自己牽連其中，專門託人從境外帶回兩本“反動雜誌”，意圖刺探孫政才案件相關信息；2018年初，吳德華又從境外購買4本“反動雜誌”閱讀並保留至案發等多起類似事件。

2017年11月，《中國紀檢監察報》“以案說紀”欄目曾專門發表文章《私自攜帶有嚴重政治問題內容書刊入境如何追究黨紀責任》。據了解，私自攜帶、寄遞《中國共產黨紀律處分條例》第四十五條、第四十六條所列內容之一的書刊、音像製品、電子讀物等入出境，情節較重的，給予警告或者嚴重警告處分；情節嚴重的，給予撤銷黨內職務、留黨察看或者開除黨籍處分。