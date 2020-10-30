歐洲累計確診破千萬大關 美國單日確診9萬創新高

歐洲今年初爆發新冠病毒疫情以來，確診病例已超過1000萬例。而美國單日確診9萬例再創新高。法國周五新增確診近5萬例，檢測呈陽性比率達到20%。

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據法新社根據衛生機構通報統計，歐洲在最近一周內感染新冠病毒病例猛增41%，面對嚴重的第二波疫情，歐洲各國紛紛採取更嚴厲的措施，法國周五起再次封城。自疫情在歐洲爆發以來，累計確診病例超過1000萬例，包括52個國家的歐洲疫情嚴重程度在全球各大洲排名第3，僅次於拉丁美洲及加勒比的1120萬例，及亞洲的1050萬例。 因病致死方面，歐洲染疫死亡人數達27萬5000人，超過美加的23萬9000人。

法國衛生部周五晚間通報，法國過去24小時新增確診49215例，這個數字接近上周日的52010例，新增死亡545例，累計死亡36565例。法國新冠病毒檢測呈陽性比例已經達到20%。

而歐洲的疫情持續惡化，西班牙及意大利單日確診人數又創新高。歐盟衛生官員警告，歐洲要準備好實施更多限制措施，打破傳播鏈。

西班牙周五新增2萬5千多例確診，連續第二天創新高，死亡人數增加近240人。當地目前有超過118萬人感染新型肺炎，是西歐第二多的國家。在巴塞羅那，一些民眾在市中心示威，抗議在全國緊急狀態下的限制措施。示威者與警方衝突，警方表示有示威者向警方投擲石塊。

意大利單日新增確診超過31000例，是疫情爆發以來最多。新增199人死亡。

另外，美國的新冠疫情仍然嚴峻。美國周四新增確診超過9萬例，創下疫情爆發以來的最高紀錄。

周四美國有超過1000人死於新冠病毒，這是本月第3次單日有超過1000人死亡，累計接近23萬人死亡。

目前美國至少21個州的確診病例在持續上升，部分疫情嚴重的州是下月初大選的關鍵搖擺州，其中在威斯康星州在總統特朗普周五即將舉行競選集會的綠灣，當地醫院警告，可能因為這次集會使疫情惡化。

歐洲新冠病例突破1000萬大關，世衛組織建議封鎖要有的放矢。世衛組織歐洲區域主任克魯格周六在根本哈根舉行的世衛組織歐洲區域衛生部長緊急會議上表示，最新的流行病學數據令人擔憂。克魯格表示，世衛組織認為全國性封鎖是最後的選擇，因為它們繞過了仍然存在的讓每個人都參與基本和有效措施的可能性。

克魯格指出，封鎖不一定是指3月或4月那樣的封鎖，人們可以採取有所作為的行動，在維持生計的同時拯救生命。