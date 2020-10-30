特朗普與拜登轉戰中西部拉票 全美破紀錄超過8500萬選民提前投票

美國大選投票日臨近，據數據顯示，全美已有超過8500萬選民提前投票。專家預計本屆總統大選投票率將創下1908年來的新高。美國總統特朗普與民主黨總統候選人拜登轉戰中西部拉票，特朗普借法國近日"斬首案"指責拜登支持取消入境禁令是向恐怖主義打開大門。

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美國大選投票將於下周二舉行。包括佐治亞與亞利桑那等多個州的提前投票在當地周五結束。佛羅里達大學數據顯示，全美至今有破紀錄的超過8500萬名選民提前投票，占上屆大選總投票人數超過六成，其中得州有900多萬人投了票。有專家預計，本屆大選的投票率將會是自1908年以來最高。

特朗普當地周五前往中西部的密歇根、威斯康星及明尼蘇達州拉票。而民主黨總統候選人拜登，同日也會前往威斯康星及明尼蘇達州，周六與前總統奧巴馬一同在密歇根州爭取選民支持。

特朗普繼續批評拜登支持取消入境禁令，等同向激進伊斯蘭恐怖主義大開門戶，使法國近日發生的斬首案可能在美國重演。而拜登則批評特朗普"抗疫無方"，在集會不遵守防疫措施，是帶頭"散毒"。

美國大選投票下星期二舉行，爭取連任的總統特朗普表示，目前還沒有決定選舉之夜會留在哪裡。據《紐約時報》報道，特朗普選舉之夜放棄留在華盛頓的旗下集團酒店，很可能返回白宮等待結果。