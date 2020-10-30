華為三季度手機銷售丟失全球第一位置

法新社社報道援引行業分析Canalys數據指，中國華為今年第三季度失去了全球智能手機銷售榜首位置，而小米首次超越蘋果躍居第三。

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受美國制裁的影響，華為第三季度售出5170萬部手機，年比降低23％。而其韓國競爭對手三星共售出8020萬部，年比增長了2％，再次成為全球銷售第一。

懷疑華為可能從事有利於北京政府的間諜活動，華為被列入美國企業黑名單，防止其獲取手機必需的美國技術。例如自9月以來，華為已不再能為其高端設備配備新的麒麟芯片，而華為自身不能生產，華為手機也失去了對谷歌操作系統Android的更新訪問權。

報道指，這一局面顯然讓其中國對手小米受益。 Canalys分析師莫佳（Mo Jia）表示，“小米冒險提高產量，並最終獲得了回報。” 因此儘管全球需求與2019年第三季度相比下降了1％，但小米仍實現銷售4710萬部智能手機，同比增長45％。

莫佳指，“小米的產量增加了1,450萬台，而華為的產量卻減少了1,510萬台。”

小米成立於2010年，近年來以相對低廉價格銷售高端手機，並最初直接在網上出售，實現巨大增長。五年前小米在國外幾乎鮮為人知，其產品因帶有強烈蘋果產品風格印記而常被嘲諷。小米此次首次超越蘋果，蘋果第三季度售銷售4320萬台，年比增長1％ 而屈居全球第四。

中國另外兩個品牌Vivo和Oppo分別排名第五和第六。