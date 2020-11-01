法國新冠肺炎重症患者突破3500人 卡斯泰宣布加強封鎖措施

法國新冠肺炎重症患者人數已突破3500人，周日新增確診46290例；總理卡斯泰宣布加強封鎖措施，周二起關閉小型商店，大型超市停售非必須商品。英國4周新封鎖措施可能會延長。

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法國衛生部周日晚間通報，重症監護室患者人數又新增289人，目前總共達到3569人。衛生部長維蘭表示，各大醫院的重症監護床位一再增加，從疫情初期的5100增至6400個，而很快將增至7000個床位。巴斯德學院有關機構預計，到11月中旬，重症患者人數將達到6000人。法國過去24小時又新增46290例確診，新增死亡病例231例。

法國總理卡斯泰周日接受電視一台採訪時宣布，加強自周五開始實施的封鎖措施。從周二開始，店鋪及小型商店關閉，而大型超市必須停售非必要商品，大超市的書籍及文化領域產品的貨架在封鎖期間需要關閉。卡斯泰呼籲商界及各界人士嚴格遵守政府制定的封鎖措施，"這關係到全民的健康，也關係到整個經濟"。

另外，英國內閣辦公室大臣戈夫周日表示, 如果英格蘭即將實施的新一輪"封城"措施不能使新冠病毒感染率快速下降，原定4個周的"封城"措施, 可能要延長。

英國新的"封城"行動將從周四開始直到12月2日。英國首相約翰遜表示，新的封鎖措施可以避免醫院出現人滿之患。不過，戈夫認為，新冠病毒能快速蔓延，難以準確預測4周"封城"措施的成效。 根據新的封鎖措施，酒吧和餐廳只能提供外賣，非必要商店必須停業。如果不是因上學上班和購買必需品，民眾必須留家，但可以外出運動。休閑活動場所必須關閉。

此外，歐洲疫情增溫，俄羅斯單日確診再創新高。

俄羅斯周日通報新增1萬8665例確診病例，創單日新高紀錄。俄羅斯累計確診總數已達到163萬6781人。

另外，在過去24小時又有245人死亡，死亡人數達2萬8235人。 德國負責疾病管制及預防工作的羅伯特‧科赫研究所公布，德國新增1萬4177例確診，累計達53萬2930例。