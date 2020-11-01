特朗普："投票給我就是投給美國夢" 拜登緊盯賓夕法尼亞

美國總統大選投票日進入倒數2天，尋求連任的總統特朗普周日將造訪5個搖擺州，參加5場競選大會，在選前"瘋狂周末"進行最後衝刺。今年美國已有9200萬人提前投票，打破歷史紀錄。特朗普在密歇根州競選大會上說："投票給我就是投給美國夢"。

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法新社消息，特朗普周日將馬不停蹄地造訪密西根州、愛荷華州、北卡羅來納州、喬治亞州及佛羅里達州等搖擺州，進行選前最後的"衝刺"。雖然一個月前剛剛感染新冠病毒，又馬不停蹄參加了數百個競選造勢大會，74歲的特朗普卻沒有絲毫倦怠，周一，特朗普還將造訪5個州，參加最後5場競選大會。

而特朗普的競選對手，民主黨總統候選人拜登則將聚焦關鍵戰場賓夕法尼亞州。拜登周末首次聯同前總統奧巴馬同台拉票。一般認為，在3日的大選中，賓州可能扮演重要角色。在2016年的大選中，特朗普曾拿下賓州這個"工業重鎮"，而周六，特朗普在賓州舉行了4場造勢大會。

特朗普周日在密西根州造勢，他向支持者談到對手拜登說，"我不認為他知道自己正在輸掉選舉"。特朗普還表示，"投票給我，投給共和黨就是選擇了美國夢"。

周日早晨，特朗普先到密西根州華盛頓鎮的造勢大會，當地天氣寒冷，特朗普戴着印有"讓美國再次偉大"（Make America Great Again）字樣的紅帽子向支持者講話。

到目前已有9200萬人提前投票，相當於上屆大選投票總人數的65%，打破歷史紀錄，也凸顯此次選舉結果關係重大。一般預料，此次選舉將產生一世紀以來最高的投票率。