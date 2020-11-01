華為據報計畫不藉助美國技術設芯片廠

英國《金融時報》11月1日引述知情人士的話bao'd稱，中國科技巨頭華為正在制定計畫，在上海設立一座被指不使用美國技術的芯片廠，以便讓該公司在美國的制裁令下，仍在核心電信基礎設施業務得到所需材料。

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報導稱，該製造廠預計將從製造低端的45納米芯片開始。華為的目標是在2021年底之前為 “物聯網”設備製造28納米芯片，並在2022年底之前為5G電信設備生產20納米芯片。

報導稱，華為沒有製造芯片的經驗。據兩名知情人士透露，該工廠將由華為的合作夥伴、得到上海市政府支持的上海集成電路研發中心運營。其官網信息指，這座研發中心是中國國家支持組建、產學研合作的國家級集成電路研發中心。

一位知情的半導體行業高管說，“計畫中的新生產線將不會對智能手機業務有所幫助，因為智能手機所需的芯片組需要在更先進的技術節點上生產。”不過，這名高管也表示，“如果成功的話，它可以成為公司基礎設施業務朝向可持續未來的橋樑。”

日前，華為創始人任正非曾指出，華為當下遇到的困難就是他們設計的先進芯片，國內的基礎工業還造不出來。不過，也有業界人士指出，華為設計芯片所採用的軟件則同樣依靠不少外國軟件。此外，在今年9月初，當時的輪值董事長郭平也回應了芯片問題。他稱，“會繼續保持對海思的投資，同時會幫助前端的夥伴完善和建立自己的能力。我相信若干年後我們會有一個更強大的海思。”

另據報導，日前在Mate 40手機發布會現場，一位華為合作夥伴對AI財經社稱，前些天剛參加華為的一場合作夥伴會議，華為的一位領導專門強調了“已經投資了200億美元用於芯片等領域”。