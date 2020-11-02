美國政府新網站專揭中國侵害人權案 北京怒斥先鏡照自己

美國國務院今天（2日）上午公布新設立一個網站，專門記錄中國侵害人權的種種事跡，網站名為“中國對人權的漠視”（China’s Disregard for Human Rights），網站詳細列出新疆、西藏、香港被中國強力鎮壓，以及中國打壓言論自由與宗教自由、肆意拘捕人民、設立集中營等等血跡斑斑的侵害人權的事件；台灣媒體說，對此，中國外交部今 (2) 日下午回嗆美國應該先“反躬自省”。

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據聯合新聞網今天報道說，美國務院新設網站記錄中國侵害人權，中方竟嗆：先反省自己。據中國外交部發言人汪文斌在記者會上聲稱 :“中國政府奉行以人民為中心的人權理念，實現了近14億人從貧困到溫飽再到小康的歷史性跨越”、“建成了世界最大規模的教育體系、社保體系、醫療體系和基層民主體系”。

汪文斌否認中國官方打壓言論與宗教自由，稱 :“公民言論、宗教信仰自由和少數民族參與國家事務管理的權利得到依法保障”。據該報道，汪文斌更以日前第五次當選聯合國人權理事會成員為借口，說國際社會“對中國人權事業發展進步以及中國積極參與全球人權治理高度認可。”

該報道說，不僅如此，汪文斌還反嗆美國，說 :“美方對上述基本事實和自身存在的嚴重侵犯人權問題視而不見”、“國內種族歧視、暴力執法，虐待囚犯等層出不窮，對他國動輒恐嚇制裁、發動戰爭，造成數十萬平民無辜傷亡、數百萬難民流離失所、數千萬民眾缺食少藥。”最後，汪文斌更指 :“美方說一套做一套，充分暴露其維護人權是假，打着人權旗號干涉別國內政是真。”要美國在人權問題上先“反躬自省，切實糾正自身存在的諸多人權問題。”汪並強調：“美方沒有資格也沒有權利以‘人權教師爺’自居，更不應淪為政治病毒的製造者和虛假信息的傳播者。”

據該報道說，美國國務院在推特宣布，新設立一個網站，專門記錄中國侵害人權的種種事跡。