華為堅持“攻芯計”再稱求自立自主

華為多年來一直投資芯片領域，爭取實現芯片供給自力更生。內地媒體AI財經社報道，華為高階主管透露，華為向芯片業務投入的資金已達200億美元、摺合約1550億港元。

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據香港經濟日報今天報道說，中美科技戰白熱化，美國大選後特朗普政府就算落台，美國會否放鬆針對華為禁令、華為斷芯危機能否紓解，目前仍是未知之數。有內地媒體稱，華為高管已表明不會放棄芯片業務、意味將持續推進芯片供應自力更生計畫；而華為歷年向芯片領域累計投入的資金，累計達200億美元。

消息說，華為10月30日發表Mate 40系列手機，Mate 40搭載採用5納米製程的麒麟9000處理器，性能號稱目前Android最強。但由於美國對華為祭出制裁令，9月15日後台積電已不能代工生產麒麟9000，令這個系列的手機恐有絕版危機。

值得注意是，華為多年來一直投資芯片領域，爭取實現芯片供給自力更生。內地媒體AI財經社報道，華為高階主管透露，華為向芯片業務投入的資金已達200億美元、摺合約1550億港元。

據報道指出，在Mate 40發表會現場，一名華為合作夥伴表示，前幾天剛參加華為合作夥伴會議，華為一名主管強調該公司已累計投資200億美元用於芯片等領域。華為不打算放棄芯片，包括投資芯片生產線。該報道引述這名合作夥伴說，“我對華為有信心，這（自主生產芯片）就是個時間問題”。

據外媒日前則報道指，華為正在規畫於上海成立一間不使用美國技術的全新芯片廠，藉此在美國禁令下突圍，確保華為自身的電信基礎設施供應鏈不會斷鏈。報道稱，該製造廠預計將從製造低端的45納米芯片開始。華為的目標是在2021年底之前為 “物聯網”設備製造28納米芯片，並在2022年底之前為5G電信設備生產20納米芯片。