全真教祭拜官方烈士李文亮也不行 道士曾做道符愛國反美

陝西道教協會上周六（31日）公布，解除全真道士梁興揚的教職人員資格，並指梁在網絡誹謗道教教職人員，製造矛盾與衝突，影響宗教和睦。梁今年較早前曾在廟宇祭祀因抗疫而殉職的公職人員，當中包括有疫情“吹哨人”之稱的湖北武漢市中心醫院眼科醫生李文亮。梁興揚則反駁，將對該協會的誣告和名譽侵權訴諸法律手段。

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據東網今天報道，全真教士遭解除教職，曾祭拜李文亮等抗疫殉職人員。消息說，陝西道教協會宣布解除梁興揚教職人員資格。梁興揚上月10日在微博發聲明放棄道教教職身份，並停止更新微博。他強調雖然退出道籍，但將繼續以一名普通的愛國道教信仰者和傳統文化愛好者，“踐行自我、傳播正能量”。陝西道教協會在公告中指控梁，“利用宗教影響進行商業營銷、藉教斂財、謀取個人利益”。梁興揚則反駁，將對該協會的誣告和名譽侵權訴諸法律手段。

該報道稱，資料顯示，梁興揚是全真龍門派道士，在陝西西安金仙觀清修。在2015年，時任美國助理國務卿丹尼爾·拉塞爾（Daniel Russel）曾宣稱“中國在南海破壞了東南亞風水”，梁興揚隨後在微博反斥，美方盜用道教風水知識，又針對美國軍艦屢在南海行使“航行自由”，在南海貼了一道符回應。

東網的報道說，今年梁興揚曾為包括醫生李文亮在內的558名在疫情中殉職的民間抗疫人士製作靈位牌，引發外界關注。有指他曾因此事遭官方威脅，又被要求收回靈位牌。有網民認為梁這次被解除教職人員資格，是出於內鬥被針對。