約談震動 馬雲創新螞蟻啃金融監管“當鋪思想”？

就在中國金融科技巨頭--螞蟻集團上市前夕，中國央行、銀保監會、證監會、國家外彙管理局周一對螞蟻集團實際控制人馬雲、董事長井賢棟、總裁胡曉明進行了監管約談。此前在上海舉辦的外灘金融峰會上，阿里巴巴創始人馬雲針對傳統金融批評用詞犀利，認為未來是信用的時代，中國的銀行必須改掉“當鋪思想”，並批評“巴塞爾協議”是老人俱樂部。關於約談細節至此沒有詳盡報道。

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據路透社報道，挾螞蟻上市之威馬雲批銀行當鋪思想，金融監管與創新矛盾突顯。該報道稱，近期在上海舉辦的外灘金融峰會上，阿里巴巴創始人馬雲針對傳統金融批評用詞犀利，認為未來是信用的時代，中國的銀行必須改掉“當鋪思想”，並批評“巴塞爾協議”是老人俱樂部。

此時正值馬雲旗下的“巨無霸”型高科技金融企業--螞蟻集團即將上市，總市值將達到驚人的2.1萬億元人民幣。此番引發熱議的言論展現出傳統金融監管與現代金融創新之間的矛盾，對中國如何在金融創新與監管間尋找平衡提出考驗，亦對如何防範“大而不能倒”的金融機構具有現實意義。

據馬雲在近期的外灘金融峰會上稱，“我們必須改掉金融的當鋪思想，在當下，我們必須用藉助技術的能力，用大數據為基礎的信用體系來取代當鋪思想。這個信用體系不是建立在IT和熟人社會的基礎上，而是建立在大數據的基礎上，如此才能真正讓信用等於財富。”

路透社說，其金句在網上獲得大量點贊的同時，也招致金融領域專業人士的批評。中國央行旗下金融時報官方公眾號周六轉載學者文章稱，有些BigTech公司設立之初不需要接受審慎監管，但後來變相吸收公眾存款，“比如螞蟻集團，拿到了很多的金融業務牌照，可以進行與銀行類似的存貸款業務，就需要進行審慎監管”。

據路透社的文章指出，金融科技存在誘導過度負債消費、形成“贏家通吃”、增強金融風險傳染性、過度採集客戶數據等四大特殊風險。

此外，一段標註為同濟大學金融領域的學者反駁馬雲的視頻亦在網上熱傳。該視頻指出，馬雲旗下的(螞蟻金服)是想做高槓桿循環放貸，而要實現這一目的只有兩個辦法：一個是銀行放貸，但有抵押率限制；另一個做法是資產證券化，但這又受資本金的限制，這也是“巴塞爾協議”中要求的。

該位學者指出，正在因為有上述監管的限制，因此才有馬雲批評銀行要改掉當鋪的想法和批評“巴塞爾協議”是老人俱樂部一說。從近期發布招股書的螞蟻集團數據看，真正貸給小微企業的比重只有20%，其它80%都是消費貸款。在該位學者看來，馬雲的言論並不是為中小企業貸款難貸款貴發聲，本質是為旗下的螞蟻金服繞開監管大力發展信用貸款備書。

螞蟻集團A/H兩地上市料將籌措約344億美元資金，籌資規模打破去年12月上市的沙特阿美2222.SE的294億美元的世界紀錄。據螞蟻最新披露，散戶申購總金額亦達到創紀錄的3萬億美元。

據路透社說，以目前68.8元/股的定價計算，螞蟻集團總市值將達到驚人的2.1萬億元，遠高於中國工商銀行（總市值1.75萬億元）、中國建設銀行（1.57萬億元）、中國農業銀行（1.1萬億元），以及中國銀行（0.94萬億元）這中國四大國有商業銀行中的任何一家，甚至略微超過中行和農行的市值總和。

該報道說，歷史上數次的金融危機均與“大而不能倒”的金融機構出現問題有關，也使得各國對“大而不能倒”的金融機構監管高度重視。2018年9月，中國就出台了《關於完善系統重要性金融機構監管的指導意見》。

而將上市的螞蟻集團雖然津津樂道於為中小企業服務，但其上市招股書的數據已被專業人士研究個透，其以80%為消費貸款為主的盈利模式以及旗下”花唄“”借唄“，亦讓專業人士看到了隱藏的金融風險。

上海外灘金融峰會上，馬雲表示中國現在不是金融系統性風險，而是風險在於沒有健康的金融系統。不要執着於和國際接軌，填補國內空白，馬雲認為：“我們應該要先有足夠的前瞻性，到底要做成一個什麼樣的體系，然後再去看看別人怎麼做。如果一味只去重複別人的語言，討論別人設定的主題，不但會迷失現在，更嚴重地是失去掌握未來話語權的先機。

據路透社說，儘管言語間不乏創新的意識，但在專業的金融人士眼裡，更多的卻是感受到潛在的金融風險。在大數據時代來臨，金融創新舉措不斷時，如何在防範風險與支持創新間平衡是當下需要迫切研究的課題。尤其是在中國強調依靠內循環，擴大內需市場，通過消費拉動經濟，在互聯網提供快捷的消費和信貸同時，如何建立與之匹配的金融監管手段更是當務之急。