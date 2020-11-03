華為愛爾蘭籍副總裁在深圳去世，享年55歲

據愛爾蘭廣播電視（RTE）等當地媒體11月2日報導，華為愛爾蘭籍國際媒體事務副總裁喬·凱利（Joe Kelly）上周末在深圳去世，享年55歲。

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據《愛爾蘭時報》報導稱，住在深圳的凱利是愛爾蘭人，2012年12月加入華為並擔任該公司國際媒體事務副總裁。到華為任職之前，他也曾在英國電信集團（BT）、馬可尼（Marconi）與施樂（Xerox）等企業擔任公關和媒體事務職位。他本科畢業於位於北愛爾蘭的阿爾斯特大學（University of Ulster），並於倫敦藝術大學（University of the Arts London）獲得了主修媒體、廣告和營銷的碩士學位。

凱利因協助帶領華為反擊美國政府對華為技術用於間諜活動的指控，近年經常接受媒體採訪。他去年在受訪時曾向《愛爾蘭時報》表示，“我的專長就是危機管理，當事情發生時，保持冷靜，別衝動。”報導稱，雖然其他人可能會對置身如此的大新聞感到絕望，但凱利卻似乎樂在其中。

提到華為與美國的戰鬥時，凱利說，“沒人想被埋沒於平淡無奇的新聞里。我都不記得以前有什麼時候會比現在更快樂過。”對於他的死，一名凱利在華為的同事說，“我們證實深愛的同事與友人凱利這個周末在深圳去世，對此我們深感難過。作為華為公司的國際媒體事務副總裁，凱利是團隊里經驗老到的一員，在公司內深獲敬重。我們將非常懷念他，在此對他的家人致上最深的哀悼，並儘力協助他們度過最艱困時刻。”

報導稱，華為通過聲明證實此事。聲明中寫到，“我們非常遺憾地確認，我們摯愛的同事和朋友喬·凱利上周末在中國深圳過世了。作為華為國際媒體事務副總裁，喬是團隊中經驗豐富的成員，在整個公司都備受尊敬。我們將無比懷念他，並向他的家人表達最深切慰問。在這個困難時期，我們將竭盡所能幫助他們。”