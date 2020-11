華為愛爾蘭籍副總裁在深圳去世，享年55歲

據愛爾蘭廣播電視(RTE)等當地媒體11月2日報導,華為愛爾蘭籍國際媒體事務副總裁喬·凱利(Joe Kelly)上周末在深圳去世,享年55歲。

據《愛爾蘭時報》報導稱,住在深圳的凱利是愛爾蘭人,2012年12月加入華為並擔任該公司國際媒體事務副總裁。到華為任職之前,他也曾在英國電信集團(BT)、馬可尼(Marconi)與施樂(Xerox)等企業擔任公關和媒體事務職位。他本科畢業於位於北愛爾蘭的阿爾斯特大學(University of Ulster),並於倫敦藝術大學(University of the Arts London)獲得了主修媒體、廣告和營銷的碩士學位。

凱利因協助帶領華為反擊美國政府對華為技術用於間諜活動的指控,近年經常接受媒體採訪。他去年在受訪時曾向《愛爾蘭時報》表示,“我的專長就是危機管理,當事情發生時,保持冷靜,別衝動。”報導稱,雖然其他人可能會對置身如此的大新聞感到絕望,但凱利卻似乎樂在其中。

提到華為與美國的戰鬥時,凱利說,“沒人想被埋沒於平淡無奇的新聞里。我都不記得以前有什麼時候會比現在更快樂過。”對於他的死,一名凱利在華為的同事說,“我們證實深愛的同事與友人凱利這個周末在深圳去世,對此我們深感難過。作為華為公司的國際媒體事務副總裁,凱利是團隊里經驗老到的一員,在公司內深獲敬重。我們將非常懷念他,在此對他的家人致上最深的哀悼,並儘力協助他們度過最艱困時刻。”

報導稱,華為通過聲明證實此事。聲明中寫到,“我們非常遺憾地確認,我們摯愛的同事和朋友喬·凱利上周末在中國深圳過世了。作為華為國際媒體事務副總裁,喬是團隊中經驗豐富的成員,在整個公司都備受尊敬。我們將無比懷念他,並向他的家人表達最深切慰問。在這個困難時期,我們將竭盡所能幫助他們。”