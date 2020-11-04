中國民眾翻牆看美國大選

美國總統選舉本周三（北京時間）開票，中國民眾對此表現出罕有的興趣。在海內外的聊天平台，中國網民都在議論美國選情。很多人使用官方禁止的“翻牆”工具，將美國選情從“牆外”搬到“牆內”。

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據自由亞洲今天報道稱，中國網民“翻牆”圍觀美國選舉，關切未來政策是否持續對中共施壓。

本周三（4日），美國駐中國大使館在微博發帖，簡介美國總統如何由選舉人產生。引來網民熱議，有人留言“美國咋那麼麻煩，都坐下來舉手錶態不好嗎！”也有網民語帶相關說“感謝美國，又讓中國老百姓過了一次直接參與大選的嘴癮”。不過，不少人留言支持特朗普連任，還戲稱特朗普反中，反而幫了中國。

關注美國總統選舉的北京學者周仝當天接受自由亞洲採訪時表示，中國人特別關注美國這次的總統選舉：“拜登不管怎麼樣，作為民主黨的代表，他更多的是在調和中美之間的關係。從美國政策來說，民主黨一向是以調和中美關係為主。民主黨不太願意（和中國）對抗，即便是喬.拜登贏了，他會從現在對抗的這種狀態，向後撤，謀求雙方共同的一種舒適圈。”周仝認為，相比特朗普對華的強硬態度，拜登反而在尋求與中國緩和緊張的關係：“現在中國政府需要的是壓力刺激他發展，這種壓力而且是越大越好。在這種情況下，我們可能也需要一個更強勢的美國總統。因為目前的中國問題就是民主和專制之間的戰爭，不僅僅是中國人的問題，它是全人類的問題。”

湖北網民高先生對自由亞洲說，他支持特朗普連任是因為他的強硬政策:“首先特朗普這次競選總統的主要爭取對象是老百姓，所以他在財團裡面沒有人對他加以讚賞，而反對他當總統。他（特朗普）是為正義而戰的總統。特朗普在這一次抽干沼澤地的過程中，得罪的肯定是權貴、財團跟某方面有勾搭的利益集團。太強大了。希望特朗普連任。”

該報道說，該台記者在各聊天平台觀察，發現無論“牆外”及“牆內”的聊天群，大部分人支持特朗普連任，但在異議人士中，卻也有人支持拜登當選美國總統。

中國法律界人士李先生對自由亞洲說，美國的總統選舉，從未像今天這樣引起中國人的關註：“而中國民間，尤其是異議人士之間對拜登和特朗普之間競選，分歧非常嚴重。這恰恰說明這一次大選非常關鍵，已不是美國人在兩者中間選一個未來美國總統，而是關係到很多的方面。”希望特朗普連任的學者李先生說：“特朗普勝選之後，他能夠對中共有真正的遏製作用，我們知道奧巴馬執政8年以及克林頓，他們跟中共實際上處於很火熱的關係。不僅是美國人希望美國有所改變，我們作為反中共的人，我也希望美國在對中共的態度上，有所改變。”

該報道說，官媒《環球時報》本周二發表社評《美大選結果的不確定性不光是技術性的》，未觸及對總統參選人的評論。周三，中國媒體對美國總統選舉的報道顯得小心翼翼，似乎有意迴避其政治立場。反而中國民眾比媒體更關注美國總統選舉，宣傳部門亦沒有着力在網上管控有關美國大選的資訊。也有支持拜登的中國網民認為，如果拜登贏得此次美國總統選舉，他可能會取消對中國進口貨品加征高額關稅，持續了兩年多的美中緊張關係將有所緩解，同時亦會減少南海軍事衝突的機會，台海緊張局勢亦不再升溫。不過，也有網民認為，無論誰出任美國新一屆總統，其對華政策不會有太大的改變。