馬雲的螞蟻是被涼一涼還是被踩輾成熱點

本周的熱點除了美國大選，IPO規模達到史無前例的370億美元的螞蟻集團亦當仁不讓成為吸睛話題。在周一晚間被央行等四部管層約談馬雲等高層後，周二晚間隨即被按下A與H上市暫停健，據路透社文章問：這到底是意味着螞蟻只需要更改上市材料重走IPO流程還是會就此徹底告別中國資本市場？

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據路透社今天指是熱點聚焦：螞蟻上市涼涼只是暫時剎車還是徹底翻車？在緊急叫停螞蟻上市的背後，難道僅僅只是在10月24日的外灘金融峰會上，阿里巴巴創始人馬雲在公開場合將巴塞爾協議稱作“老年人俱樂部”、中國銀行業注重擔保是“當鋪思想”招致的後果嗎？

據該報道，答案似乎並不在此。報道引述北京一位投行高層說，“原來以為只是要補些材料，但現在看起來不是這麼簡單了，這事太大了，世界第一IPO說停就停，這觸及到螞蟻未來經營生態問題。”據北京這位投行高層稱，雖然IPO已是註冊制，理論上只要企業達到條件申報材料，監管層核准就好，但實際上類金融類公司和房地產公司是不允許IPO的，包括像恆大那麼大的房地產企業。據他指出，由於螞蟻集團的經營業務有類金融類公司性質，所以才由此前的金融公司改成科技公司，而且在其IPO的過程中，國字頭的金融保險等機構都是猛力支持，這從螞蟻火爆的認購名單可略見一斑。“只是現在一切可能都變了，已經不是簡單上市的問題了。”

而近期網上熱傳的一篇深挖螞蟻背後的文章：《拆解螞蟻盛宴，那些戴面具的狂歡者》更是對此次螞蟻上市背後競相追逐的資本運作進行了深刻揭露，指責螞蟻金服是藉著國勢發展起來的，不應該屬於私人朋友圈的財富盛宴。“時代變了，但他們從不會缺席。”文章稱。不過該文目前已顯示違規無法查看。

螞蟻集團A+H股本計畫於周四(5日)上交所和香港同時上市。螞蟻集團A/H兩地上市料將籌措逾344億美元資金，籌資規模打破去年12月上市的沙特阿美的294億美元的世界紀錄。

不過短短數日，頭戴全球最大IPO“桂冠”的螞蟻集團光芒極速黯淡。中國金融監管層不僅從輿論上對螞蟻掀起合圍態勢，最新落地的監管措施也正中靶心--大幅提高互聯網小貸監管要求。

業內人士指出，互聯網小貸新規令小貸牌照價值不再，螞蟻雖然可以將業務轉向已持有的消費金融牌照，但也會受到更嚴格的監管約束，2萬億元人民幣市值或需重估。

據路透社說，不可否認，作為民企出身的阿里巴巴從一個小公司成長為目前市值突破6,000億美元的國際型企業，其創始人馬雲的創業故事一直是中國創新領域的典範。只是此次螞蟻IPO的急剎車似乎來的突然了一些，繼而引發外界對中國對民企監管將從緊的擔憂。

不過，在投行人士看來，緊急剎車顯然與目前整體的經營大環境有關。在中國強調發展實體經濟和金融社會安全的大背景下，體量龐大的螞蟻一旦上市必將會成為一個大而不能倒的類金融企業。

尤其目前的營利模式主要依付在阿里集團，無論是其所標榜的大數據和技術創新，無不是依靠着阿里集團，而其被津津樂道的花唄、借唄在提供便捷信用的同時，也因主要針對涉世不深經濟能力有限的年輕人，而被視為會埋下金融危機的種子。

據路透社指，無論是堅持總體國家安全觀，實施國家安全戰略，抑或是防範社會經濟生活各方面的風險，建議稿均有明確表述。這亦突顯百年變局時代，在各種有形與無形的風險、壓力和挑戰下，中國要實現長遠景目標，穩字當頭的內外部環境是基礎。