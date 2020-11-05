不理反對 港警設國安舉報熱線 民主派憂成「文革2.0」嚇走人才和外資

在一片爭議聲中，香港警方推出「國安處舉報熱線」，讓市民透過中國內地人士常用的微信、電話短訊和電郵向國安處提出與國家安全相關的非緊急舉報，當中不包括WhatsApp。香港人權監察和民主派議員反對設立舉報熱線，形容是「篤灰熱線」、「文革2.0」，塗謹申憂慮，熱線明顯針對意識型態，產生的「寒蟬效應」會令香港不再享有言論自由，甚至嚇走外資。

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警方今(5日)早在其臉書上公布，舉報熱線正式啟用。警隊表明，該熱線只接收與國家安全相關的情報，包括數據、相片、錄音或錄像，但不會有人接聽來電，亦不設回復。警方又說，不會透過此熱線索取舉報人的個人資料，所得數據亦不會向第三方披露。

臉書宣布一小時內，已有超過三百人作出評論，四百多人轉發，以該專頁而言，反應算是熱烈。粗閱評論，雖說支持者略多，包括表明要「全民捉漢奸」；但批評和反諷的亦不少，指是篤灰熱線，甚至反問有沒有舉報喻意黑警的「克警」熱線。

警方約於一周前以「消息人士」方式透過傳媒「放料」，指有意仿效反對修訂逃犯條例運動期間設立的舉報熱線，設立針對舉報危害國家安全信息的熱線，由於WhatsApp反對，警方當時的熱線亦不包WhatsApp。曾是保安局長的新民黨主席葉劉淑儀認為設立國安舉報熱線是好事，又指熱線並非新事物，前特首梁振英創立的基金也設立獎金讓人就特定種類的事項作出舉報。不過，民主派人士普遍強烈反對。

熟悉保安事務的民主黨議員塗謹申向本台直言，無法阻擋熱線成立，因為迢不涉及撥款和增加人手。他甚至質疑，在一片反對聲中，警方堅持成立熱線，其目的可能就是要達到民主派憂慮的情況，令香港人因為擔心被舉報而不再互相信任，削弱甚至瓦解香港的公民社會。

他指出，國安舉報熱線與其他舉報具體罪行的熱線不同，明顯是針對意識型態，可以讓人就不同政見提出舉報，例如提及港獨便可能墮入國安法的禁止範圍，從而被舉報，如此一來，親朋戚友和同事之間亦不再有互信，令港人不敢輕易就政治事件表態，成為「沉默的社會」。他又說，舉報毫無成本，可能成為誣陷競爭對手的工具，但後果卻可以非常嚴重，因為被捕人可能因為不準保釋而失去幾個月至幾年的人身自由。。

塗謹申憂慮，這會加速港人外移，以致資金流走。而對於外資而言，一個市民恐懼行使言論自由的社會亦將逐漸失去吸引力，甚至卻步，因為他們的所言所行反映的，是他們的文化和信奉的價值，自然會擔心被不同政見者憑個人喜好舉報，尤其是經歷納粹主義之苦的德國人，更加不會喜歡不自由的香港。

香港人權監察發言人葉寬柔亦憂慮熱線會成為「篤灰」工具，尤其是港區國安法的條文過於寬泛，人權自由易受限制，舉報熱線可能令穿上某種顏色衣着的年輕人、張貼標語的「黃店」被歧視和舉報，重迴文革時期互相監視的老路，令香港瀰漫白色恐怖。