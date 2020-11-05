中央督察政法落實黨的絕對領導

中共近期派出中央督察組赴地方省市，督察“中國共產黨政法工作條例”的貫徹落實情況，首要就是加強黨對政法系統的絕對領導，確保黨中央的意志在各地各部門得到具體實現。官方報告，這次督察工作由中央政法委牽頭，中央組織部、中央政法各單位等參加，組成6個中央督察組，由部級領導幹部帶隊，分赴山西、遼寧、江蘇、湖南、貴州、甘肅6省開展督察。

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據中央社今天報道說，中共派出中央督察組，要求政法落實黨的絕對領導。消息說，中共今年大力整頓政法系統，在全國進行政法隊伍教育整頓試點工作進入收尾後，中共中央政法委秘書長陳一新10月30日主持召開“中國共產黨政法工作條例”貫徹落實情況督察工作動員部署會。

據會議指出，中共總書記習近平強調，各地各部門要站在黨和國家工作全局高度，認真貫徹落實“中國共產黨政法工作條例”各項規定，切實讓紙面上的法條成為行為上的規範。務必提高政治站位、深化思想認識，以加強督察來更好推動“條例”落實。會議並稱，要注重檢查各地各部門是否對加強黨對政法工作的絕對領導、做到“兩個維護”作出一系列具體制度安排，“將黨的絕對領導貫徹到政法工作各方面全過程，確保政法工作始終在以習近平同志為核心的黨中央絕對領導之下”。

據中共中央政法委員會官網“中國長安網”公告，這次督察工作由中央政法委牽頭，中央組織部、中央政法各單位等參加，組成6個中央督察組，由部級領導幹部帶隊，分赴山西、遼寧、江蘇、湖南、貴州、甘肅6省開展督察。據北京青年報說，中央督察工作動員部署暨專題彙報會3日在遼寧省瀋陽市召開，中共公安部黨委委員、副部長劉釗以“中央督察組組長”身分出席會議並作動員講話。

2019年1月，中共中央頒布“中國共產黨政法工作條例”，成為中共建黨以來關於政法工作的第一部黨內法規。“條例”明定，政法單位是黨領導下從事政法工作的專門力量，主要包括審判機關、檢察機關、公安機關、國家安全機關、司法行政機關等單位。

據中央社說，依據“條例”，政法系統工作應當遵循的第一個原則就是堅持共產黨的絕對領導，把黨的領導貫徹到政法工作各方面和全過程。