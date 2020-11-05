拜登要贏稱利好中美關係 港股今飆漲

美國總統選舉結果未定，但投資者憧憬民主黨候選人拜登當選機會大有利中美關係改善，令港股今天大幅飆漲，恆生指數收盤報25695點，是近4個月新高，大升809點，漲幅3.25%。

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據中央社今天報道說，憧憬拜登當選有利中美關係，港股飆漲809點。而港股全日成交總額高達港幣1766億元。

據市場分析師指出，美國大選出現逆轉，拜登（Joe Biden）的選情變好，令投資者對港股呈現正面看法。據分析，投資者普遍覺得，拜登當選後有利中美關係的改善，尤其在經貿層面上，預料雙方可能設法解決爭端。此外，投資者期待拜登一旦當選，可能會減輕對中國科技公司的壓力。

中央社說，在這股樂觀情緒之下，港股投資熾熱，各類股票都有不同程度的漲幅，其中以中國大陸科技股、汽車股的表現最好。