美國務院對港台編導蔡玉玲被捕深表關切 多個新聞團體抗議警方

警方拘控記者蔡玉玲一事繼續發酵，美國國務院對事件深表關切，促請中共及香港停止破壞新聞自由。多個新聞組織亦舉行記者會，抗議警方藉拘捕記者無理打壓新聞自由，侵擾公眾利益。

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蔡玉玲以自由身記者參與製作兩輯「7.21」元朗站襲擊事件供香港電台《鏗鏘集》播放，本可在訴訟一事上置身事外，但港台發言人昨(4日)午表明，事件關乎整個新聞界，故此會協助蔡玉玲，並會與工會溝通。

及至今早，美國國務院首席副發言人布朗在美國駐港澳總領事館的社交專頁帖文，聲言華府對港台編導蔡玉玲因履行偵查記者工作被捕一事深表關切，中國共產黨及他們在香港的代理人必須停止衝擊新聞自由。

另外，香港記者協會、香港電台節目製作人員工會聯同多個新聞界組織今早舉行記者會，抗議警方無理打壓新聞自由的做法，因為交通條例一般是以發出傳票方式予涉嫌違例者，但今次卻出動重案組人員上門拘捕蔡玉玲，是不合乎比例的高調，令人懷疑警方目的是要恐嚇傳媒，欲以極權凌駕公眾利益。

團體強調，追查社會真相是傳媒天職，不少關乎重大公眾利益的報道都是透過查冊及查車牌揭露，認為車輛查冊申請表格須加設「新聞用途」的選項，保障新聞自由、披露與公眾利益攸關信息的憲法權利。

港台節目《鏗鏘集》編導蔡玉玲本周二被捕，警方指她涉嫌作出虛假陳述，把車牌查冊資料用於與聲明的用途不一致的地方，違反道路交通條例，下周二提堂。