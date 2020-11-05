蘭州獸醫研究所泄布魯氏菌案今報後續 仍指偶發

甘肅蘭州市政府聯合多個部門，今日下午召開新聞發布會，交代有關蘭州市獸研所布魯氏菌散播事件。甘肅蘭州獸醫研究所去年疑在生產獸用布魯氏菌疫苗時，使用過期消毒劑，導致病菌經廢氣排放傳播。據官方說，當局事後對55,725人進行檢測，複核確認當中6,620人呈陽性。至昨日，蘭州市11間指定醫院累計診治126人。涉事的中牧實業已對8名責任人作出嚴肅處理。

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據蘋果日報今天報道稱，蘭州獸醫研究所泄毒菌案，蘭州市政府聯合多個部門，今日下午召開新聞發布會，交代有關蘭州市獸研所布魯氏菌散播事件。據有關當局披露，事發於去年7月24 曰至8月20日，中牧蘭州生物藥廠在生產獸用布魯氏菌疫苗的過程中，使用過期消毒劑，導致含菌發酵液的廢氣形成含菌氣霧，經由廢氣管排放，當地居民因而受到感染。

據該報道，當局經調查後證實，今次屬一次意外的偶發事件。不過，蘭州生物藥廠一直要到12月7日，才停止生產布魯氏菌病疫苗的廠房運作，並於今年10月8日進行拆卸，完成環境消毒和抽樣檢測，證實再未有檢驗出布魯氏菌。截至目前，蘭州市已對55,725人進行檢測，省級經複核確認當中有6,620人呈陽性，大部份是因受感染後產生抗體而驗出。當局隨即為有關人士設置專門診療室，提供免費治療。截至本月4日，市內11間指定醫院累計診治126人。

據悉，涉事的中牧實業已對8名責任人作出嚴肅處理，包括向中牧蘭州生物藥廠廠長發出警告和行政警告處分，給予分管生產的副廠長嚴重警告處分和撤銷副廠長職務處分，至於負責質量保證的廠長助理，以及布病疫苗生產廠房的兩名負責人則被黨紀處分和行政撤職處分等。

蘋果日報說，布魯氏菌病是由布魯氏桿菌屬引致的傳染病，主要感染動物，如牛、狗、豬、綿羊和山羊。布魯氏菌病沒有特定的病徵，通常出現的病徵，包括髮燒、冒汗、頭痛、肌肉和關節痛、疲勞、食慾不振和身體虛弱。一旦被感染，情況嚴重的可影響大腦、心臟、肝臟、脾臟、其他器官或系統。這種疾病可演變成慢性疾病，並可持續多年，痊癒後仍可能複發。