面對第二波疫情，北京推出針對某些國家遊客的旅遊禁令

歐洲目前受到第二波新冠疫情困擾，許多國家重啟禁足措施。面對歐洲等國家的嚴峻局勢，北京決定進一步加強對外來遊客的衛生檢測，並暫時禁止來自某些國家的遊客入境。

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路透社報道：中國駐倫敦使館周三披露：北京決定暫時禁止來自英國的外國公民入境中國，即使這些遊客擁有居住證。中國駐比利時外交使團也公布了類似新聞公報，表明比利時遊客受到同樣的旅遊禁足措施。比利時是歐洲目前新冠疫情最重的國家。

報道指出：今年三月，新冠疫情席捲全球之際，中國曾發出禁令，禁止所有外國人入境。相關限制措施於9月28日放寬；但是隨着新一波疫情在歐洲泛濫，中國再次收緊邊境措施。

北京還宣布了全球最為嚴格的其他新的衛生規定：11月6日起，來自美國，德國和法國的所有遊客均需在登機前48小時內，接受兩次測試，其中包括一次血樣測試。

同樣的措施將從11月8日開始也針對來自澳大利亞，新加坡和日本的遊客實施。

面對來勢兇猛的第二波疫情，絕大多數歐洲國家紛紛採取措施以遏制疫情的進一步發展。紛紛決定重啟禁足規定或實行宵禁。其他一些國家則呼呼國民盡量呆在家中，同時宣布關閉餐館，酒吧，體育或文化娛樂等設施。

不過，總體而言，與今年三月推出的同類措施相比，本輪措施普遍較為寬鬆。