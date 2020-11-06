特朗普誓言就大選點票打司法戰 "絕不放棄"

美國總統特朗普周五表示將採取各項法律行動，"絕不放棄"，而接近入主白宮的美國民主黨總統候選人拜登陣營指出，在這次大選幾個關鍵州取得領先局面後，拜登周五晚將對全國發表談話。

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在佐治亞與賓州先後翻盤後，特朗普周五下午透過競選團隊推特發出聲明指出，相信美國人民應該擁有充分透明的選票計算與選舉，這無關任何一次單一選舉，而是美國整體選舉過程的完整性。

路透社報道，特朗普重申，所有合法選票都應計算，所有不合法選票都不該計入。他將採取各項法律行動，確保美國人民對政府的信心，"我永遠不會放棄為你們和我們的國家而戰"。 為了打法律戰，特朗普陣營特別設置熱線，呼籲支持者提供證據，證明存在舞弊現象，供日後提起法律訴訟之用。

另據法新社報導，拜登陣營一名要求匿名的官員表示，馬上即將宣布勝選的拜登，周五稍後將在他的家鄉－德拉瓦州威明頓市發表談話。

美國總統川特朗普和民主黨對手拜登在這場大選中勢均力敵，最後結果就看少數幾個搖擺州的勝負，但雙方票數差距極小。特朗普已提出數宗選舉訴訟，美國也有些地方出現緊張情升溫。 特朗普指責選舉出現舞弊，特朗普的支持者周五晚在持續進行計票工作的一些搖擺州擴大示威，有些人甚至還帶著槍械。雖然特朗普支持者有時會對持反對立場的抗議者叫囂，但示威活動大致和平。

特朗普指責3日選舉結果遭到竊取，但至今未提出相關證據。 據稱，特朗普及拜登在亞利桑那州的票數太過接近而無法預測勝負，兩人的支持者在該州首府鳳凰城馬里柯帕郡選務局外面，一度發生扭打。 選務人員在馬里柯帕郡選務局內計票時，有一些全副武裝的右翼團體在外面聚集，儘管緊張不斷升高，但抗議大致維持和平。

美國總統大選結果未定，兩派人馬對立場面也出現在紐約、華盛頓以及威斯康辛州密爾瓦基、內華達州拉斯維加斯、密西根州底特律和喬治亞州亞特蘭大等搖擺州城市。

另外，特朗普的兩個兒子開始炮轟共和黨在大選膠着之際沒有支持特朗普。長子唐納德在社交專頁批評共和黨"軟弱"，又指有機會在2024年代表共和黨出戰大選的人現在沒有任何舉動，令人驚訝。唐納德認為現在是大好機會，讓這些人顯示他們願意及能夠為共和黨而戰，但他們在有如暴徒的傳媒面前表現退縮。他呼籲支持者不要擔心，因為父親特朗普"不會輕言放棄" 。

弟弟埃里克在社交專頁反問共和黨人身在何處，又說要有骨氣，打擊選舉欺詐，選民不會忘記共和黨人懦弱的表現。

此外，德國外交部長馬斯周五呼籲，在美國總統大選投票結果出爐前，兩位候選人的陣營應展現克制。他說，美國大選不只是一場單人秀，讓緊張情勢加劇屬不負責任。

路透社報導，馬斯接受德國媒體訪問，首度對美國總統大選投票後情況發表評論。他表示："目前情況下，任何人繼續火上加油，是不負責任的行為。" 馬斯表示："在應該保持冷靜，直到依獨立方式產生的結果出爐。"馬斯在推特發布採訪內容表示："為了讓目前尚未確定的選舉結果未來能被大家接受，所有人必須先表現克制，這也包括我們。"馬斯還說："主制度要能順利運作，輸得有風度比贏得光彩更重要。"馬斯還表示，勝出幅度如此小，很容易翻盤。這正顯示出努力化解政治歧見有多重要。馬斯預期，美國總統大選結果確定後，"國短時間內很可能不會帶着全部精力重回國際舞台"，但",界需要美國作為維持秩序的力量，而非帶來混亂的因素"。