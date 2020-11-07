中國武術協會：習武者不得以門派、拳種名義參加格鬥搏擊

《中國體育報》11月6日報導稱，近日，體育總局、公安部、民政部、衛生健康委、市場監管總局等五部委聯合印發了《關於加強搏擊類項目賽事活動安全管理工作的若干意見》（以下簡稱《意見》），“對規範搏擊類體育賽事活動，規範和推動行業自律具有十分重要的意義”。

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報導稱，中國武術協會相關負責人表示，近年來群眾性商業性賽事活動無需體育部門審批後，崇尚對抗的搏擊類項目賽事活動大量湧現，蓬勃發展，繁榮了體育市場，促進了體育產業發展，但一些賽事存在規則不明確、組織不規範、現場急救設施不完善等問題，有造成人員傷亡風險。中國武術協會向武術界發出了《關於加強行業自律弘揚武術文化的倡議書》，倡議武術行業弘揚社會主義核心價值觀，提升武德修養，遵守職業道德，科學、安全、文明習武，強身健體，傳遞正能量。

倡議書指，武術習練者不得以武術拳種、門派名義參加綜合格鬥、自由搏擊等搏擊類項目賽事活動，不參加不分項目、性別、年齡、體重級別等不規範賽事活動；向社會公布了《武術搏擊類賽事活動辦賽指南》（試行）和《武術搏擊類賽事活動參賽指引》（試行），要求各級武術協會應向屬地內武術搏擊類項目經營主體和賽事活動舉辦者、參賽者廣泛宣傳，指導他們合法、安全、規範比賽。

報導稱，該措施及時果斷制止了多起武術搏擊類項目違規賽事活動，僅今年6月份以來就制止了武術搏擊類項目違規賽事活動16起，進一步凈化了行業風氣。另據了解，倡議書還號召武術習練者不得自封“大師”“掌門”“正宗”“嫡傳”等稱號，不得以武術拳種、門派名義參加綜合格鬥、自由搏擊等搏擊類賽事，不參加不分項目、性別、年齡、體重級別等不規範賽事活動。