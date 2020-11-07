特朗普指拜登自視贏家 宣布周一起全面採取法律行動

在美國幾乎所有大媒體包括保守的福克斯新聞宣布拜登已獲得足夠選舉人票，因此當選美國總統後，任期屆滿的現任總統特朗普指責拜登急不可待、錯誤地把自己視為大選贏家。特朗普宣布周一起全面採取法律行動，但能否有效疑問重重。

廣告 繼續瀏覽後續

在傳出拜登已獲得足夠選舉人票，拜登本人對此表示“很榮耀”之後，正在華盛頓附近一座高爾夫球場的美國總統特朗普指責拜登“錯誤地急不可耐地把自己視為美國總統大選的贏家”，特朗普稱總統選舉“遠遠沒有終結”。

特朗普在一則文告中寫道：“我們都知道為什麼拜登急不可待地把自己介紹為大選的贏家，為什麼他的同盟媒體不顧一切地給予其援手：他們不希望真相大白”。特朗普補充說，“很明確，這場選舉遠遠沒有結束。”

在特朗普團隊在費城舉行的新聞發布會上，特朗普的律師朱利安尼表示：特朗普沒有承認民主黨對手贏得大選的打算。朱利安尼表示：“當然不會認輸，至少六十萬張選票存在爭議”。

特朗普強調，拜登的勝選並沒有得到任何一個州的“認證”，尤其沒有得到“準備重新清點選票的爭議嚴重的州的認可”，特朗普認為他的團隊已經採取了有效的可以最終確認勝利者的法律措施。

幾乎所有美國大媒體，也包括保守的福克斯新聞，都已在星期六宣布已超過270張選舉人票的喬.拜登當選美國總統，認為從數學上講，特朗普已經不可能通過其他州的勝利來彌補自己的遲到。

特朗普一方近日已開啟幾處司法戰線，但截至目前沒有獲得決定性的勝利，特朗普本人也不斷指責大選出現了舞弊，但沒有提出具體的證據。

特朗普在文告中宣布，從星期一開始，我們的團隊將向各個法院呈交訴狀，以保證競選法律得到完全遵守，最終大家會知道誰是真正的勝利者。特朗普再次指控一些以死者的名義或者沒有選舉權的人的名義偽造的選票被登記在拜登名下。特朗普說，“只要美國人民沒有得到他們應該得到的正直的票數，我就不會放棄。”

特朗普在美國主要媒體宣布拜登已擁有足夠選舉人票因而當選美國後，立即宣布周一起他的團隊將向各級相關法院上訴。在 推特上，特朗普指責投票中出現了難以計數的不合法選票，清點選票時嚴重缺乏透明度。他的律師朱利安尼也指責民主黨人的表現方式存在着作弊的可疑。特朗普的支持者還指責許多郵寄票的日期是後來補填上去，一些郵寄票來自並非當地選區的選民。但是這些指責都沒有提供明確的證據。一些法律專家評估，由於指控缺乏證據，特朗普團隊的法律行動似乎不能奏效。

選舉法教授里克·哈森認為，特朗普的戰略沒有出路，對選舉結果不會產生影響。在賓夕法尼亞州，在特朗普團隊控告後，賓州可能是一個“例外”，美最高法大法官Samuel Alito下令賓州分開計算選舉日之後收到的選票，但即使最終作廢了逾期選票，據指也恐難以影響拜登的勝利，因為“問題選票”遠低於拜登領先特朗普的選票37000張。法新社引述專家分析，即使特朗普在賓州的戰略完全獲勝，也不足以使他繼續留在白宮，根據目前的統計，拜登在其他一些爭議州也預計獲勝。

特朗普的律師朱利安尼則表示，將在十幾個州同時採取法律行動，俄亥俄州的法律專家Steven Huefner則認為，這些訴狀可能很快會被法官否決，因為支持選舉舞弊的證據不足以說服法官。

除此之外，特朗普團隊準備要求在威斯康星州重新清點選票，在威斯康星，拜登僅僅領先特朗普0.6個點，佐治亞州也已宣布，準備重新清點選票。

Steven Huefner認為，這些法律行動可能推遲宣布大選結果，“在美國現代歷史上，通過採取法律行動獲得的選票頂多數千張”。他認為大選結果已經註定。

美國大媒體宣布拜登當選總統時，特朗普正在華盛頓附近一座高爾夫球場，四小時後，特朗普重返白宮。