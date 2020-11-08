共和黨重量級議員挺特朗普拒認敗選 前總統小布什恭賀拜登

共和黨候選人小布什與民主黨候選人戈爾2000年競選總統爭奪激烈，最高法院介入，判定小布什當選總統。圖為戈爾向小布什致敬。

共和黨頗有影響力的參議員林賽·格雷厄姆星期天呼籲特朗普拒絕認輸，奮戰到底，並在法庭討回公道。不過，前共和黨總統小布什則表示他已祝賀拜登勝選，但他也認為現任總統特朗普當然有權提出法律訴訟要求重新計票。

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這位參議員周日對福克斯新聞電視台表示，“如果拜登贏了大選，我們將與他合作，但是，特朗普還沒有失敗。”

周六，美國幾乎所有主要媒體依據選票清點結果宣布，民主黨總統候選人拜登獲得的選舉人票已超過必須的270票，當選總統。但是，任期屆滿的特朗普拒絕承認拜登贏得大選，他指責拜登急不可待，自視贏得大選，特朗普重申大選發生了舞弊，宣布從星期一起，將向各相關法院呈上訴狀。

格雷厄姆回應特朗普稱，投票過程“發生了不正當的勾當”，“許多事情法院必須審核”。

格雷厄姆是參議員法律委員會主席，他說手頭掌握着賓夕法尼亞出現了六位死者被冒名頂替投票的證據，在密西根州出現了電腦計票時把投給共和黨人的票算在民主黨人頭上的事情。

格雷厄姆還向他的國會的共和黨同道發出邀請，“不能讓媒體統治美國，我們必須鬥爭”。不過，二十四小時以來，大多數共和黨國會議員沉默不語。格雷厄姆還說，“總統先生，不要讓步，鬥爭到底。”法新社報道說，比起格雷厄姆，其他絕大多數共和黨人雖然在目前階段拒絕承認特朗普失敗，但表態十分謹慎。

南達科他州州長克里斯蒂·諾姆在ABC電視台回答記者就格雷厄姆的談話的看法時表示：“我不清楚是否發生了大規模舞弊，我也不知道這會不會最終改變結果。”但她補充說，“如果拜登真要團結全國，他應該一直等到我們有一個正直的統計結果為止。”

眾議院共和黨少數黨領袖凱文·麥卡錫也表示，“每張票都應該計入，每個重新點票必須清點完畢，每個訴狀都應該得到審查”，“然後才能決定誰贏得了白宮。”

另據報道，曾於2000擔任美國總統，2004連任總統的共和黨人小布什星期天表示，他已經跟民主黨人拜登通電話恭賀勝選。小布什表示，美國人可以有信心相信這次大選“基本上來說是公正的”，“結果是乾淨的”。

不過，小布什也認為，特朗普有權要求重新計票並提出法律訴訟。