光叫口號亦遭警方舉旗警告涉違國安法 終拘一人刑毀並票控6人

在反對修訂逃犯條例示威活動時從停車場墮下的香港科技大學學生周梓樂離世一年，大批市民昨(8日)晚到涉事停車場外舉行悼念，默哀後有人高叫「光復香港 時代革命」，警方隨即高舉紫旗，警告在場人士有可能觸犯《香港國安法》。悼念活動結束後，警方拘捕一名涉破壞停車場牆壁男子，並向6名參與悼念活動市民發出違反限聚令的傳票。

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昨日是周梓樂逝世一周年，數處地方有悼念活動，其中，科大學生會在位於新界區的校園內舉行悼念會，讓已登記的科大人員參與；另有約二十名市民在港島南區的香港仔廣場噴水池獻花；而最多人參與的，是傍晚起在周梓樂墮樓現場外的悼念活動。

周墮樓的尚德邨停車場外，下午有人在牆上貼上周梓樂和另一名死因不明的示威者陳彥霖的相片和寫着「代你走下去」的標語，逾百市民由下午5時起陸續到該處擺放鮮花和燃點蠟燭，亦有市民唱詩歌，大部分人悼念後離開，並無在場逗留。警方則以集會未經批准為由，要求群眾離開。到了8時許，市民默哀，其後有人高叫反修例口號，警方到場驅散，一度舉旗警告在場人士可能違反港區國安法，並在多處拉起膠帶，實施人流管制，又一度出動警犭。

警方深夜在其臉書上帖文，指傍晚6時拘捕一名男子，涉嫌刑事毀壞尚德邨停車場牆壁，並票控6人違反限聚令。但沒有詳情。

22歲的周梓樂，去年11月4日於將軍澳一次示威活動被警方驅散後，於區內一個停車場墮下，由於傷勢與自行墮下不符，警方說法亦與現場閉路電視顯示的不同，引起周被人推下樓的傳言，周其後於8日重傷不治。死因裁判庭將於下周一(16日)起就其死因展開研訊，為期約五周，將傳召逾60名證人，包括當日在場義務急救員、警員和為周梓樂診治的醫生及專家等。