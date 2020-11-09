美國輝瑞公司宣布新冠疫苗有效率超過90% 全球激起巨大希望

新冠疫情還在全球肆虐之際，美國輝瑞製藥公司周一宣布，其研製的對抗新冠疫情的疫苗第三期臨床試驗效果超過90%。消息一出，全球股市暴漲，美國現任總統特朗普，當選總統拜登紛紛祝賀，世界衛生組織也表示消息令人鼓舞。

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根據正在進行的第三期臨床試驗，美國輝瑞與德國BioNTech聯合研製的疫苗對抗新冠病毒效果超過90%。該公司總裁宣布，一個世紀最可怕的新冠疫情全球大流行八個月之後，我們認為這一階段的實驗結果是對抗新冠疫情邁出的重大的一步。這位總裁還表示，今天是科學和人類的一個重大日子。

該製藥公司還表示，根據實驗，迄今未發現任何嚴重的安全疑慮，預期本月就會像美國衛生當局申請該疫苗的緊急使用授權。

根據初步結果，接種兩劑中第二劑的七天後，以及接種第一劑28天後，就能起到保護患者的效果。

消息宣布後，立即引發全球股市瘋漲，美國總統特朗普發推稱讚這是一個“大好消息”。當選總統拜登也表示，看到了戰勝疫情的希望，同時警告對抗新冠疫情的戰鬥遠遠沒有結束。

拜登勝選後第一件事就是成了對抗新冠疫情小組，小組由科研人員、專家，制定一個將從他正式成為美國總統之日--1月20日起，應對新冠疫情計畫。

美國目前確診人數逼近一千萬，死於病毒人數達到237584人，在全世界，已有五千零三十萬人感染病毒。

世界衛生組織譚德塞認為輝瑞宣布的消息令人鼓舞，值得祝賀，但譚德塞同時呼籲國際社會面對新冠疫情“不要閉上眼睛”，“儘管世界已被病毒折騰得很疲倦”。

輝瑞公司公布消息後，華爾街股市開盤大漲。