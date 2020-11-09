美國開出懲罰港府高官新名單

香港特首林正月娥早已上了美國制裁名單，現在，她的安全及警務高官以及北京派駐香港高官一個個上了名單。

繼早先制裁香港特首林正月娥等高官後，華盛頓星期一開出新名單，其中最知名的是劉賜慧，現任香港警務處副處長，國家安全處主管、維護國家安全委員會成員。

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.劉賜慧是香港警務處負責國家安全的副處長，已遭華盛頓制裁的警務處處長鄧炳強的副手，還有警務處國家安全處高級警司李桂華；同時被華盛頓制裁的還有李江舟，公安部駐香港中聯辦警衛聯絡部長，中央駐香港國安署副署長以及港澳辦副主任鄧中華。如同華盛頓更早些時候制裁的最高級別香港高官以及北京駐香港高官一樣，他們被禁止進入美國，若在美國有資產，將全部凍結。

美國國務卿蓬佩奧在文告中指出，上述制裁措施顯示美國對那些嚴重破壞香港人民擁有的自由、破壞香港自治的負責人追究到底的決心。

美國8月7日針對香港《國安法》制裁11名損害香港自治的中港官員名單，其中包括香港特首林正月娥，香港律政司司長鄭若驊，香港保安局局長李家超，香港警務處處長鄧炳強等人。

被美國制裁的北京派駐香港高官包括港澳辦主任夏寶龍，港澳辦副主任；前香港中聯辦主任張曉明，中聯辦主任駱會寧，中共駐香港國安公署署長鄭雁雄。

被制裁官員直接或間接在美國持有的房產和權益都會被封鎖，並需要上報至財政部的海外資產控制辦公室。除非得到特別批准，這批官員與美國人或在美國境內的交易，都會遭到禁止，即無法買賣任何涉美基金、貨品與服務。

香港危機一直置於中美衝突的核心位置，為抗議北京當局鎮壓港人反送中運動，以及北京不顧香港一國兩制地位強行指定港版國安法，美國總統特朗普終結了香港最惠商貿地位。