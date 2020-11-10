沒有她簽字拜登不能組建新政府 聯邦總務管理局長墨菲成媒體關注人物

民主黨總統候選人拜登雖然已宣布勝選，並着手籌建新政府，但聯邦“總務管理局”（General Services Administration）局長墨菲（Emily Murphy）女士拒絕簽字向拜登批出籌建新政府的款項。墨菲近日成為美國媒體關注的人物。

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“聯邦總務管理局”是美國政府的獨立機構，支持聯邦政府的運作，並負責管理聯邦大樓等不動產。《華盛頓郵報》報導說：根據1963年修訂的美國《總統交接法》，當大選確定勝方時，總務管理局負責政權過渡的工作；只有總務管理局確認那一方勝選並由局長簽署文件發放用於過渡工作的經費後，美國總統的權力移交程序才算正式開始。

過去歷年總統大選，總務管理局的確認工作只是例行公事，交接程序會在選舉日後第二天早上開始進行，但今年只是媒體宣布拜登勝選，特朗普陣營正提出選舉舞弊的訴訟，對此總務管理局發言人彭寧頓 (Pamela Pennington)表示，局長墨菲拒絕簽署確認文件，管理局的做法符合《總統交接法》的規定。

《華盛頓郵報》報道說：由於美國法律並未規定穆菲必須作出決定的期限，她可能要等到12月14日選舉人團投票確認當選人後再作決定。2000年，小布什和高爾的大選結果同樣爆發爭議，總務管理局直到12月12日最高法院作出裁決後，才向小布發放組建新政府的經費。

民主黨多名眾議員9日致函墨菲，質疑她有否私下收到總統特朗普的指示，阻礙新舊政府交接，敦促墨菲立即向拜登團隊發放撥款。其中眾議員帕斯克里爾（Bill Pascrell）單獨致函墨菲，批評總務局淪為特朗普的工具，挾持國家的民主制度。

但共和黨籍參議員布朗特（Roy Blunt）說，過往幾屆的候任總統如小布什等，都沒有在大選後立即取得聯邦撥款，可見總務局在正確履行職權。