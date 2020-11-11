德媒猜析中國遲遲不肯祝賀拜登關鍵4原因

美國總統大選落幕，民主黨候選人拜登自行宣布當選，中國方面至今未祝賀拜登，引起國際關注，有德媒特刊專文，分析中方遲遲不肯表態背後的多重原因。由於拜登在選戰中怒斥中國共產黨，甚至將中國國家主席習近平稱作“匪徒”，再加上其競選團隊將北京當局在新疆維吾爾人議題上的做法形同“種族屠殺”，這讓北京清楚了解，“發出賀電無法討好拜登，或使其變得溫和一點”。

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中國遲遲不肯祝賀拜登，據自由時報引述外媒分析關鍵4原因。據《德國之聲》引述德國媒體《法蘭克福彙報》的分析文章指出，中國遲遲不肯向拜登發賀電的原因之一，是擔心因此激特朗普普而導致中國利益再度受損，由於特朗普在明年1月20日正式權力交接前仍為美國總統，很可能在任期結束前對北京有更多的動作。

據文章指出，中方不願在這時致賀，也是為了避免被捲入“干預美國大選”的陰謀論中，或被特朗普拿來大作文章。文章亦分析，拜登在選戰中怒斥中國共產黨，甚至將中國國家主席習近平稱作“匪徒”，再加上其競選團隊將北京當局在新疆維吾爾人議題上的做法形同“種族屠殺”，這讓北京清楚了解，“發出賀電無法討好拜登，或使其變得溫和一點”。

《法蘭克福彙報》的分析文章撰文者認為，北京不願表態的最後一個原因是，當前持續關特朗普言行更加符合中方利益，由於中方宣傳機器企圖帶出“美國民主制度亂象環生”的風向，不表態亦可助長此番言論發酵。