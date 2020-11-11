推特與臉書傳遭網控 牆外貼文國內家人受壓

中國封鎖民眾瀏覽境外網站，眾多人只能用VPN軟件一窺牆外。然而，越來越多案例顯示，中國官方連民眾翻牆到海外的推特、臉書等網絡平台發表意見，也會面臨罰款甚至牢獄之災。

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據中央社今天報道說，中國網控伸向推特臉書，留學生海外貼文家人被帶走。消息說中國政府對網絡的控制日益緊縮，民眾用VPN軟件翻牆到海外的推特、臉書等網絡平台發表意見，會面臨罰款甚至牢獄之災，連海外的留學生也無法倖免。

該報道引述美國之音中文網消息，有些中國民眾並非使用真名在海外網絡平台發表意見，但中國警方卻仍能查得到貼文的網友，令人起疑。另有部分海外中國留學生因為相同舉動，導致國內的親人被警方騷擾。

有中國民眾先前向中央社記者透露，一些中國三、四線城市及縣城的網警，不時會前往網吧（網咖）、咖啡廳或可供久坐的餐廳巡邏，觀察是否有人用筆電、平板電腦或手機翻牆瀏覽海外網站。一旦發現，輕則口頭警告並要求當場卸載VPN軟件（虛擬私人網絡），重則帶回偵訊。此外，中國警方在追查民眾翻牆貼文時，更會一一統計網友的發文次數及被點閱次數。

以前安徽省檢察官、人權活動人士沈良慶為例，經警方清查，自2017年至2019年5月被依“尋釁滋事”罪嫌被捕期間，他共在推特上發布“不當訊息”42條，累計點閱47萬餘次；在臉書上發布“不當訊息”13條，轉發16次，被點贊130次。此外，中國檢方指控，武漢一名56歲的王姓男子在2017年5月至2019年4月間，在推特上發布或轉發“攻擊、醜化黨和國家領導人和國家政策”的言論12條，其中包括1989年六四事件等敏感言論。最後，他被依尋釁滋事及誹謗罪判刑1年3個月，剝奪政治權利3年。

至於中國知名維權人士、本名吳斌的“秀才江湖”，因為屢屢發表敏感言論，歷年來已被查封過多個微博、微信帳號，即使他使用海外的推特，仍被警方逮捕。警方更用他的手機強行登入並註銷帳號，吳斌只好在獲釋後重新註冊推特。吳斌表示，10萬名網友對他的關注，累計10年的推文，在“衙役”們侵入註銷帳號後，就這樣灰飛煙滅。

據該報道說，中國國內民眾尚且被如此對待，但海外留學生也難逃中國的“長臂管轄”。一名2018年赴美留學的羅姓中國學生，因為在推特上發文諷刺中共總書記習近平，在2019年回國時被拘留，且依尋釁滋事罪判刑6個月，一度引起美國參議員關注。此外，澳洲墨爾本一名中國女留學生，只因在推特上用詼諧言語和圖片諷刺中共當局，父親就被帶到派出所做筆錄，警方更直接去電強令她交出推特密碼；另一名中國在美留學生，則因為推特帳號上支持2019冠狀病毒是“中國病毒”的說法後，在國內的母親就被警察帶到公安局寫保證書。該報道說，讓當事人及外界不寒而慄且起疑的是，上述3名留學生都不是用本名在推特上發文，但中國警方是如何追查到他們的身分，進而擾騷他們的家人。

中央社說，此外，只是單純使用VPN翻牆瀏覽境外網站，也可能被警方找麻煩。據消息指出，陝西省安康市公安局5月19日通報，當地一名楊姓男子因為翻牆上境外網站，就被行政警告，並罰款人民幣500元；而河南省2名男子2月間更因此被捕，其中1人被罰款500元寫下悔過書後獲釋。