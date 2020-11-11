瑞典法院裁排除華為違法 5G頻譜競拍喊卡

瑞典法院本周一做出裁決，要求暫停將華為排除在該國的5G頻譜競標拍賣之外，這也讓瑞典原定昨日舉行的5G頻譜拍賣因此被迫取消。

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據自由時報報道，法院裁定不得將華為排除，瑞典5G頻譜拍賣被迫取消。據該報道，瑞典郵政及電信總局（Swedish Post and Telecom Authority，PTS）上月以國家安全風險為由，宣布禁止使用華為等中國通訊參與當地5G頻譜拍賣，而華為因不滿PTS決定，於上周對PTS提出上訴。而該案現有進一步發展，瑞典法院9日做出裁決，要求暫停將華為排除在該國的5G頻譜拍賣之外，這也讓瑞典原定10日舉行的5G頻譜拍賣因此被迫取消。

據該報道，瑞典斯德哥爾摩行政法院周一發出新聞稿，指PTS的禁令將給華為帶來權益方面的影響，華為有權對該條款提出上訴，且認為目前有關華為部分的決定不明朗，因此決定發布臨時禁令，要求暫停執行PTS在5G頻譜拍賣中的排除華為條款。

由於斯德哥爾摩行政法院發布的臨時禁令，讓瑞典原訂將在10日舉行的5G 頻譜拍賣被迫取消。對此PTS表示，將分析行政法院的裁決，審查儘快可以進行拍賣的可能性。