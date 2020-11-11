雙十一展示強大消費力 分析稱中國比其他經濟體先復蘇有助於強化消費者信心

路透社和法新社關注中國雙十一阿里盆滿缽滿，同時引述分析人士觀點指出，中國比其他主要經濟體要領先復蘇有助於強化消費者信心。

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11月11日是標誌着第一次世界大戰結束的貢比涅停戰協定紀念日，但在中國與海外華人當中，這個日子同時也是消費狂歡日雙十一。僅這一天，阿里巴巴通過線上購物已拿到4982億元人民幣的總交易額，約合歐元638.6億。這一源自光棍節，卻逐漸演化成引導全球消費者購物的商業節慶，再次引發了路透社和法新社的關注興趣。

路透社杭州站當天發文感慨稱，自從2009年發起以來，雙十一購物節已經超過美國的黑色星期五，成為全球最盛大的線上購物現象。在今年的購物盛宴前四天當中，全球消費者們以打折價購買了1600萬件商品，彰顯了中國從新冠疫情的陰影當中走出來之後，消費與經濟重振的潛力之巨大。

根據阿里巴巴的數字，天貓雙十一的網站成交金額截至星期三早上已經達到3723億元人民幣，約合歐元477.1億，每秒下單數超過58萬，創造紀錄。對阿里來說，自從螞蟻金服暫緩上市以來股市蒸發10%，本次雙十一獲得漂亮的數字，可謂鬆一口氣。此外，中國消費者因疫情航班限制而無法赴海外購物，諸多奢侈品公司也希望借今年雙十一的機會彌補疫情期間的損失。

法新社上海站則表示，雖然工業領域恢復速度已超過零售業，但中國消費者的購買能力的確令人驚訝，“產生的消費數字甚至比過了一些國家的國內生產總值，例如冰島，黎巴嫩，和格魯吉亞三國加起來的總和”。貝恩策略顧問公司的亞太區高管表示，“中國的零售業基本已經回到了去年同期的水平”，經濟學人智庫也表示，預期中國零售業將在今年最後三個月內重新穩定下來，“中國比其他主要經濟體要領先復蘇，這也有助於強化消費者的信心”。但鑒於中國監管機構近期不斷施加反壟斷壓力，網絡購物平台“頭頂的陰雲也開始積壓”。本周初中國國家市場監督管理總局發布了“關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）”，星期三，網絡巨頭股價持續下跌。