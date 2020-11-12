指進口大比目魚核酸檢測陽性 天津多處市場封鎖

中國天津近日多次在冷鏈貨品檢出2019冠狀病毒疾病核酸陽性。官方上午在金福臨冷凍批發市場排查時，又發現1份進口大比目魚混檢樣品呈現病毒核酸陽性。相關市場均已封鎖。消息沒有確指涉案魚類產品源自哪一個國家。中國官方的人民日報近日引述中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友表示，愈來愈多證據顯示，冷凍海產和肉品，可能把疫情國家的病毒傳入中國。

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據中央社今天報道，中國天津近日多次在冷鏈貨品檢出2019冠狀病毒疾病核酸陽性。官方上午在金福臨冷凍批發市場排查時，又發現1份進口大比目魚混檢樣品呈現病毒核酸陽性。消息說，市場已封鎖。據天津市人民政府新聞辦公室官方微博下午通報，靜海區昨天針對冷鏈排查時發現，台頭鎮傑群水產批發店1份進口大比目魚外包裝塗抹樣本核酸檢測結果呈陽性。這份漁貨正是從金福臨市場進貨。

該報道綜合陸媒消息，天津津南區疾控中心上午在金福臨市場的一處冷凍倉庫中，針對一批進口大比目魚的內外包裝及食品表面塗抹樣本，進行混合檢測，其中1份結果為陽性，其餘511份均為陰性。

目前，這處市場已被封鎖，而經初步流行病學調查，判定4名暴露人員，均已實施集中隔離，核酸檢測結果均為陰性，進一步排查處置工作仍在進行，天津市衛生健康委員會並派遣疾控專家進行現場指導處置。另外，天津靜海區昨天也封鎖了涉疫水產批發店，並對相關人員59人進行核酸檢測，結果均為陰性；相關物品和環境樣本88件核酸檢測結果也為陰性。

據該報道，值得注意的是，天津自8日起已新增至少3例確診，都和冷凍貨品有關。據中新網消息說，天津南開區10日對全市冷鏈從業人員和冷凍貨品核酸檢測時，也一度發現有1人和2份食品混檢樣本呈現病毒核酸弱陽性，但複檢則為陰性。