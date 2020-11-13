中國軍方首曝殲20空中加油照 隱示打擊擴至關島

中國近日網絡上傳出殲-20隱形戰機與新型運-20空中加油機首次進行空中對接加油操演的圖片，引髮網上高度關注。台灣媒體引述中國大陸媒體有分析稱，經空中加油而加大航程的殲-20戰機可對關島等第2島鏈美軍基地執行專門的打擊任務，阻斷美軍援台“空中走廊”。

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據中國時報今天報道稱，陸殲20首次對接運20空中加油照曝光，打擊半徑擴至關島。該報道引述中國媒體說，美國大選接近落幕之際，中美關係仍續緊張，許多人關切特朗普總統可能任期最後70天採取瘋狂舉措挑動美中之間的軍事危機。據《多維新聞》說，中國大陸軍機近期持續擾台，同時也在11月11日解放軍空軍建軍71周年發布視頻，展示中共空軍快速發展的成果。在兩岸關係與美中關係緊張程度持續升高之際，大陸發布有關軍事訊息值得注意。這次殲-20首次進行空中加油，也是運-20加油機的首次，這兩款主力機種同時對接操演，對解放軍空軍有重要意義。

據《多維新聞》說，這組疑似中國解放軍空軍新型運-20加油機為殲-20隱形戰鬥機進行空中加油的畫面在網上流傳，照片雖然較為模糊，但明顯的展示出傳言已久的運-20改裝成空中加油機已經完成，開始進入實戰操演，與之進行空中加油對接的殲-20戰機也是這款戰機首次曝光空中加油畫面。

據《多維新聞》說，空中加油機是中共空軍目前急需的戰略裝備，現有轟油-6加油機先天限制載油量過小，難以滿足現有需求。而運-20加油機採用了先進的模組化機身加油單元（FRU）設計，有效提高空中加油時的燃油流量。此外，運-20加油機設計上加強模組化功能，以便需要時能將運-20運輸機在短時間裡改裝成加油機或是反向改裝。

中國時報引述消息指出，殲-20戰機是中國大陸自主研製的隱形戰機，若能配合運-20加油機使用，其作戰半徑將會增加，由原有的1700公里增加至2500公里，其意義在於中國空軍力量可以對關島等第2島鏈美軍基地執行專門的打擊任務，阻斷其援台的“空中走廊”。