中央軍委印發解放軍聯合作戰綱要 要求強化備戰打仗導向

中國日前發布《中國人民解放軍聯合作戰綱要（試行）》，於2020年11月7日起施行。官方報導指該綱要，從制度層面回答未來“打什麼仗、怎麼打仗”的重大問題。

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據官媒新華社星期五報導，經中央軍委主席習近平批准，中央軍委日前印發《中國人民解放軍聯合作戰綱要（試行）》，於今年11月7日起施行。該綱要提到要強化備戰打仗的鮮明導向，中央軍委要求各級要將《綱要》作為組織實施聯合作戰和聯合訓練的基本依據，全面提高新時代打贏能力。

報導稱，《綱要》堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平強軍思想，深入貫徹新時代軍事戰略方針，圍繞實現黨在新時代的強軍目標、把人民軍隊全面建成世界一流軍隊，着眼構建聯合作戰法規體系，立起基本概念，確立基本制度，明確基本權責，從制度層面回答未來“打什麼仗、怎麼打仗”的重大問題，強化備戰打仗的鮮明導向，對鞏固深化領導指揮體制、規模結構和力量編成改革成果，對推動我軍聯合作戰能力解放和發展，具有重要意義。

報導續指，《綱要》是我軍新時代作戰條令體系的頂層法規，突出強調指導性理念性原則性，重在宏觀指導上提綱挈領進行總體規範，重在明確聯合作戰組織實施的基本問題，重在統一作戰思想、釐清權責程序、指導作戰行動，圍繞我軍聯合作戰新情況新問題，堅持繼承與創新、理論與實踐相結合，總結提煉有益經驗，構建整體框架，設置內容體系，明確聯合作戰指揮、作戰行動、作戰保障、國防動員、政治工作等重大原則、要求和基本程序。

據悉，中央軍委要求，各級要認真抓好《綱要》的學習貫徹，堅持戰鬥力這個唯一的根本的標準，將《綱要》作為組織實施聯合作戰和聯合訓練的基本依據，全面提高新時代打贏能力。