馬雲講了什麼話引中共高層憤怒？港媒透露話前有人勸其低調

中國政府高層對馬雲在10月24日的一次演講中批評監管機構感到憤怒，並叫停了馬雲控股的螞蟻集團的IPO，據華爾街日報今天報道說，這是馬雲與中國政府多年來緊張關係的一次總爆發。

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據華爾街日報今天報道，馬雲講話引發高層憤怒，習近平親自叫停螞蟻IPO。據知情的中國官員透露，在螞蟻集團(Ant Group)控股股東馬雲(Jack Ma)惹惱了政府領導人之後，中國國家主席習近平親自做出了叫停螞蟻集團首次公開募股(IPO)的決定，這原本會是全球最大的IPO。

螞蟻集團上市被叫停也是馬雲與中國政府多年來緊張關係的一次總爆發。中國政府對馬雲的影響力以及由他控制的這家數字支付巨頭的快速增長感到不安。

該報道說，習近平已越來越不能容忍資本和影響力不斷壯大的大型民營企業，這些民營企業被認為是習近平統治地位的威脅，在日趨強硬的中共黨內，一些派系也認為這些大型民企威脅到了他們追求的穩定局面。

據香港01的報道，10月24日，螞蟻集團即將上市前夕，馬雲在上海第二屆外灘金融峰會上的一番犀利講話，引發中國金融圈震動。馬雲發言之後，螞蟻集團實際控制人馬雲早前被約談，此後該集團上市也被叫停。該報道引述新加坡《聯合早報》消息稱，馬雲10月底發言前，曾有人勸其放軟語氣，但他仍堅持要暢所欲言，結果激怒中共高層，螞蟻集團的上市也就此叫停。

接近馬雲的兩名消息人士披露上述細節，其中一人說：“馬雲就是馬雲，他只想說出自己的想法。”兩名消息人士稱，多名高級金融監管官員對馬雲的演講感到憤怒，甚至感到“被一拳打臉”。這番演講也促使金融監管官員要求對螞蟻業務進行全面審查，做出書面指示的包括中國國家主席習近平信任的經濟顧問劉鶴。

報道說，馬雲約20分鐘的演講，拋出很多帶有一些格言警句式的論斷，代表性說法包括：“全世界更多在講風險控制，不講發展，很少去想年輕人的機會、發展中國家機會在哪裡”，“巴塞爾協議像一個老年人俱樂部”，“（中國的問題）不是金融系統性風險，而是缺乏金融生態系統的風險”，“今天銀行延續的還是當鋪思想”，“好的創新不怕監管，但是怕昨天的方式去監管”。

據該報道，11月2日，馬雲被中國四大金融監管機構約談。次日，上海證券交易所發布關於暫緩螞蟻集團科創板上市的決定。稍後，螞蟻集團也發布聲明，承諾要“擁抱監管”。