中國官場貪腐有“性價比” 廳局級貪腐最得手

中共官場出現當官“性價比（CP值）”之說。涉貪被判刑12年的前中共重慶市黔江區委書記楊宏偉說，“廳局級”官員的性價比最高，因為“最安全”，且“既有權力，又能找錢”。

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據中央社今天報道稱，中共落馬貪官指廳局級官員CP值最高，權錢兼顧。該報道引述人民日報消息，根據中共中紀委公布，楊宏偉在自己被查落馬後寫下的懺悔書中，作上述表示。楊宏偉落馬前擔任的黔江區委書記職務，即屬中共黨政幹部層級中的“廳局級”官員。楊宏偉在懺悔書中表示，他認為，在當今的中國官場上，有“性價比”之說。所謂“廳局級”官員是性價比最高的，“最實在也是最安全”，“既有權力，又有實惠，既能辦事，又能找錢”。

至於廳局級官員為何“最安全”，楊宏偉直言，廳局級官員“雖有壓力，但人數較多，層級居中，監督有限，風險較小”。據楊宏偉說，廳局級官員的高“性價比”，加上自己參加工作近30年“一路過來比較辛苦，該是歇腳停步，好好享受一下的時候了”，才會“種下了違法犯罪的思想禍根”。

據中央社說，楊宏偉在2019年5月因涉嫌嚴重違紀違法，被中共中紀委、中國國家監察委紀律審查和監察調查；同年10月被開除中共黨職及中國公職；今年6月被依受賄罪判處有期徒刑12年，並處罰金人民幣200萬元。