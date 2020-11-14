明說警告美國 中國軍方宣布東風導彈命中西沙艦靶

香港“南華早報”14日引述中國軍方消息人士說法，有“航母殺手”之稱的“東風-21D”，以及射程4000公里的“東風-26B”中程導彈曾於早前發射中均命中位於西沙群島附近的默認移動靶船，並指這項發射活動“是警告美國，不要冒任何軍事風險”。

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警告美軍，中國首度披露向南海射“航母殺手”命中靶船。據自由時報今天引述報道，中國軍方8月間向南海發射有“航母殺手”之稱的“東風-21D”，以及射程4000公里的“東風-26B”中程導彈，香港“南華早報”14日引述中國軍方消息人士說法，這兩枚導彈均命中位於西沙群島附近的默認移動靶船，並指這項發射活動“是警告美國，不要冒任何軍事風險”。

據南華早報指出，中國人民解放軍退役大校王湘穗上個月在中國國家發展和改革委員會於浙江省舉行的“莫干山論壇”閉門會議上，說明8月26日該次發射活動，他的談話內容於11日公布，這也是中國方面首度披露該次發射活動的細節。據王湘穗指出，這兩枚導彈中，“東風-26B”是從中國西北部青海省發射，“東風-21D”是從東部的浙江省發射，“導彈命中一艘在西沙群島南方海域航行的（默認目標）船隻”。王湘穗透露，該次發射活動後不久，美軍駐日內瓦武官向中方提出交涉，“說若導彈擊中美軍航母，會導致嚴重後果，他們視此為炫耀武力，但是我們這麼做是因為他們挑釁”。據王湘穗說，向南海發射飛彈，“這是給美國的警告，要他們不要冒任何軍事風險”，“這類行動代表中美對抗的底線”。

據該報道，在中國發射這2枚導彈前，美軍在南海、東海動作頻頻，包括8月25日派一架U-2偵察機進入中方公告的黃海實彈射擊演習禁航區；7月“尼米茲號”、“里根號”航母在南海進行雙航母演習，8月“里根號”又再赴南海。

據自由時報說，香港軍事評論員宋中平指出，該次發射活動證明，中國有能力針對中、大型水面船隻實施長程精準打擊，“擊中移動中的目標並不容易，特別是對彈道導彈來說，這類飛彈通常用於打擊固定目標”，“這項任務顯示，中國導彈具備真正嚇阻美軍艦艇的能力”。