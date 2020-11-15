大公報透露北京擬定台獨頑固分子名單 終身追責

港媒大公報今天報導，中國大陸有關方面正在研究制定“台獨”頑固分子清單，台灣陸委會對此表示，對岸刻意操作這種極端偏激議題，是煽動兩岸對立情緒，已破壞台海和平穩定。

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據中央社今天報道稱，中國擬定“台獨”頑固分子清單，台陸委會批煽動對立。消息說，港媒大公報15日報導，中國大陸有關方面正在研究制定“台獨”頑固分子清單，對“涉‘獨’言論囂張、謀‘獨’行徑惡劣的頑固分子”及其金主等主要支持者，採取“嚴厲制裁”等有效措施。

中央社說，親北京的港媒大公報今天透過頭版宣稱，從權威管道獲悉中國大陸有關方面正在研究制定“台獨”頑固分子清單，對“涉‘獨’言論囂張、謀‘獨’行徑惡劣的頑固分子”及其金主等主要支持者，採取“嚴厲制裁”等有效措施。據大公報宣稱，將對上述情形者，依據中國大陸的“反分裂國家法”、“刑法”和“國家安全法”有關“分裂國家罪”等條款“繩之以法”，並終身追責。

該報道說，台灣大陸委員會以書面形式應詢回應指，中共是集權專制國家，始終運用武力霸凌與強製法律手段，來威脅對待與其意見不同的人士，以逼迫妥協。陸委會指出，對岸刻意操作此種極端偏激議題，意圖恫嚇台灣自我限縮審查、煽動兩岸對立情緒，已破壞台海和平穩定，只會徒勞無功、適得其反。中華民國是民主自由國家、台灣人民堅定既有的主體意識與價值理念，不會因威脅而讓步。

據中央社說，陸委認為，北京當局唯有放棄非理性、非和平的方式處理問題，正視兩岸分治現實與尊重台灣民意，真正思考正向明智之舉，以務實溝通化解政治分歧，方能避免其單邊錯誤行徑所衍生的負面後果。