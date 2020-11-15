微波武器上陣？中國官方專家指中印邊境用其建功勳

據蘋果日報今天報道說，視為中國官方“禦用”美國問題學者的中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮，近日在一段網上熱傳的影片中，大爆解放軍曾在中印有主權爭議的班公湖的邊境地區使用微波武器。

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據蘋果日報今天稱，中國學者爆料，解放軍中印邊境曾使用微波武器以奪回重地。消息指吳燦榮透露解放軍曾於中印邊境使用微波武器。 該段影片未有說明拍攝時間和地點，金燦榮指班公湖兩岸，都有中方的陣地，其中南岸是個連接陣地，一搶兩邊就隔絕。解放軍西部戰區壓力很大，班公湖兩個山頭都很重要，由於被印度軍搶去，中方必須搶回來，但基於有命令不能開槍，“後來他們好像想了一奇招，跟別的部隊商量，就找到一個辦法，用了微波武器，在山底下放微波，將山頂變成‘微波爐’，山頂的人一刻鐘以後，全部開始嘔吐，站不起來，跑了。就給他們奪回來了。”

蘋果日報說，有網民看過影片後，懷疑解放軍使用的微波武器與當日美國駐廣州總領事館人員被微波攻擊有關。美國駐古巴及中國使領館自2016年先後遭“神秘襲擊”，數十名外交人員稱聽到刺耳怪聲後嚴重不適，部份人腦部受損；當時以為是聲波或病毒作祟，但經過近兩年研究，越來越多專家相信元兇是微波武器，在受害者腦中製造有怪聲的錯覺，但始終難查出施襲者身份。

蘋果日報說，2018年，美國駐廣州總領事館的職員、家眷接連聽到不尋常聲音，以致懷疑腦部受損。此外，位於北京的駐華大使館和駐上海的總領事館後來也傳出疑遭攻擊案例，美國更撤回多名外館人員及眷屬回國做進一步檢查。

據雅虎新聞今天引述報道稱，金燦榮上周三（11日）在講座中提到，印方在今年8月29日派出約1,500名“西藏特種兵”，突襲班公湖南岸兩座山頭。由於該處連接中方在班公湖兩岸的陣地，解放軍必須奪回，惟過程中不得開火。軍方遂將微波武器放置山頭下，令在山上駐紮的印軍部隊突感不適、嘔吐，被迫撤離。

據印媒報道，印軍近日披露了當日遭疑似聲波、微波武器攻擊的細節：該特種部隊所有士兵，當晚均出現噁心嘔吐、無法入睡的癥狀，多人精神崩潰，喪失作戰能力。印軍指揮官最終被決定放棄該處兩座山頭；士兵撤離高地後，癥狀隨即消失。