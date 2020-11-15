愛立信出言支持華為對瑞典禁令提出質疑

愛立信首席執行官鮑毅康（Borje Ekholm）受訪時說，其認為瑞典郵電通信管理局（PTS）的決定，是限制了自由以及開放的市場准入，歡迎華為以及三大運營商對此決定提起質疑。稍早，華為對瑞典郵電通信管理局排除華為競標瑞典5G頻譜提出質疑，瑞典司法判決禁令違法，瑞典延遲了5G頻譜競標會。愛立信高官說，瑞典郵政電信管理局有權對該裁決提出上訴。

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據聯合早報今天引述中國媒體消息說，愛立信CEO支持華為對瑞典禁令提出質疑。消息說，愛立信首席執行官鮑毅康（Borje Ekholm）受訪時說，其認為瑞典郵電通信管理局（PTS）的決定，是限制了自由以及開放的市場准入，歡迎華為以及三大運營商對此決定提起質疑。

該報道引據中國第一財經消息，鮑毅康11月13日受訪時表示，中國一直以來都是愛立信市場戰略非常重要的組成部分，展望未來，中國仍然是公司非常重要的戰略組成部分。瑞典郵電通信管理局（PTS）的決定，是限制了自由以及開放的市場准入，公司認為這是不好的，因此也歡迎華為以及三大運營商對此決定提起質疑，會有公平的裁決來做出相應的決定，以確保市場的開放和公平。

愛立信公司最早創立於瑞典，鮑毅康此番表態的背景源於瑞典郵電通信管理局不久前對華為和中興的5G設備的禁令。該事件的最新進展是在11月9日，斯德哥爾摩行政法院表示暫時取消對華為和中興通訊公司的禁令。同時表示，瑞典郵政電信管理局有權對該裁決提出上訴。

據該報道，上月愛立信發布的第三季度財報顯示，該公司凈銷售額增加至575億瑞典克朗（89.20億新元），同比增長1%。第三季度，愛立信所有業務部門的毛利率增至43.2%（2019年同期為37.8%），達到了2006年以來的最高水平。

愛立信指出，三季度銷售額的增長主要受益於中國大陸的5G銷售。財報數據顯示，包括中國市場在內的東北亞地區凈銷售額為88億瑞典克朗，同比增長了39%。此外除了東南亞及大洋洲印度地區實現了5%的同比增長，愛立信全球區域其餘市場均遭受了下跌。而東北亞地區凈銷售額又主要源於中國地區5G網絡的部署。

據鮑毅康強調，愛立信是中國國內三大運營商都選擇的唯一的跨國的供貨商，他們在建設無線網絡的過程中都選擇了愛立信作為合作夥伴。據了解，中國聯通的L900基站項目與中國移動的2020基站都是愛立信在中國的重要項目。去年4月，中國聯通採購L900的基站，華為、中興、愛立信、諾基亞都參與報價。

從最終的採購合同來看，愛立信獲得的份額排名第三，領先諾基亞，僅次於華為、中興。今年3月份，中國移動公布了2020年5G基站採購名單，愛立信中標份額達11.5%，拿下26606個基站，合同收入高達30多億元。據鮑毅康表示：“我們的成長也要歸功於這些運營商大規模的進行5G的部署...非常期待在中國能夠目睹並學習5G應用的發展。”

聯合早報說，截至發稿，愛立信已經在全球斬獲了116個5G商用合同，為全球65個運營商、69個商用網絡提供設備。