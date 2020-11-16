意大利出現新冠病毒疑比武漢通報更早 病毒源頭調查中國阻力大

意大利米蘭國家腫瘤研究所一項研究認為，新冠病毒去年九月就已在意大利悄悄傳播，顯示新冠病毒可能比先前所認為的在中國境外傳播的時間更早。

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中國當局正式通報新冠病毒爆發的時間是2019年12月底，世界衛生組織表示，在中國去年12月首度通報新冠病毒前，世界並不知道新型冠狀病毒的存在。

世界衛生組織表示正在研究米蘭國家腫瘤研究所報告，同時聲明不能排除新冠病毒在別處悄悄流行的可能性。

發表在米蘭國家腫瘤研究所『腫瘤研究』雜誌的報告顯示，對11.6%的在2019年9月-2020年3月未曾有過感染肺癌記錄的志願者檢測後發現，他們在2月份之前體內已具備了對抗新冠病毒的抗體。

錫耶納大學在題為“意大利大流行前階段SARS-CoV-2抗體的意外檢測”的研究也顯示，去年10月第一周就出現了四人帶有新冠病毒抗體的情況。對研究者而言，這意味着相關人士已在去年九月感染了新冠病毒。

研究者的主要結論是，無癥狀感染者在血檢後不僅自身呈現陽性，而且體內產生了可以殺死新冠病毒的抗體。

這也同時意味着新冠病毒可以在人群中長時間潛行，同時死亡率極低，但並未消失，而是會突然爆發。

世衛組織新冠病毒起源調查被指至今被中國左右

中國官方正式通報的新冠病例為去年12月底，但武漢金銀潭醫院專家在『柳葉刀』發表的論文顯示，12月1日就發現了第一例新冠病毒癥狀，如果按照12月1日發病推算，該患者至少是在11月中旬就被感染了。他是怎麼感染的？因此，追溯新冠病毒的起源至關重要。

現在的問題是，病毒的起源仍然是一個謎團，如果這個謎團得到解決，將有助於防止另一場可能的病毒大流行。根據紐約時報11月初長篇調查報道，在中國正式通報新冠病毒以及該病毒造成110萬人死亡之後，至今對新冠病毒起源無法進行透明獨立的調查。

該報指出，中國至今對國際調查多方阻撓，而且，世衛組織基本上對調查的控制權向北京作出讓步。表面上，世衛組織對病毒起源的調查似乎正在取得進展，中國政府不久前批准了一份外部調查人員名單。但是根據紐約時報獲得的內部文件以及對50多名公共衛生官員、科學家和外交官採訪顯示，中國同意世衛組織調查是有條件的，作為病源調查的關鍵部分—關於中國首批患者和華南海鮮市場在疫情中扮演的角色，將由中國科學家主持。

世衛組織被迫接受中國的條件，從1月23日決定不宣布新冠疫情已構成國際衛生突發事件到後來無法去武漢完成實地調查，處處都有北京的干擾。世衛組織秘書長譚德塞1月底去北京與習近平會晤，希望說服他允許一個國際專家團進入中國，但顯然是徒勞的。

2月16日，世衛組織專家前往中國調查，但是之前該組織已經向北京讓步，同意不調查中國的早期應對問題，不對動物源展開調查，世衛組織也不能保證專家們造訪武漢。該代表團到達這個後，成員們一致認為，只有前往武漢，調查才具有可信度，但是最後的結果是，三名中國專家與三名國際專家，乘坐專列前往武漢，在那裡停留了一天，參觀了兩家醫院，沒有去市場。

5月份，140多個成員國通過決議，要求世衛組織尋找新冠病毒來源，試圖重新推動調查病毒起源。

但是，7月份前往中國確定調查條件的兩名專家被隔離兩周，他們通過電話採訪了專家，沒有去成武漢。而且，中國官員隨後表示，世衛組織應該開始在歐洲展開調查，他們稱有報道指去年歐洲的污水系統中就已發現了新冠病毒。

紐約時報獲得的文件顯示，世衛組織調查病毒起源將分兩個階段進行，一個階段將通過查看醫院記錄和走訪去年12月因該病毒接受治療的人來尋找首批患者。該小組還將調查武漢市場上出售的野生動物，並跟蹤供應鏈。但世衛組織已經同意，這一階段的調查將由中國科學家主導，由外部人士對其工作進行遠程評審。

第二階段，國際專家將與中國同事合作，在動物宿主和可能的中間宿主中尋找新冠病毒。但訪問的日期尚未確定，紐約時報援引外交人士稱，中國和世衛組織都希望暫時停止調查，等到美國大選之後再重新啟動。

關於參與這一調查的國際專家團隊，美國推薦了三名科學家，但全都沒有入選，世界衛生組織也還沒有公布最後的名單。